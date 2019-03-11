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В «Рубине» с недоумением восприняли состав сборной на игры отбора Евро-2020 

Спорт РИА Новости + ещё 1 56 минут назад
Фото: Спорт РИА Новости
Пресс-служба "Рубина" своеобразно отреагировала на объявленный состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.
В списке, обнародованном тренерским штабом национальной команды, не значится ни одного футболиста казанской команды.
В сборной России не заставили долго ждать, опубликовав ответ в стиле двукратных чемпионов России.
Матч против сборной Бельгии команда Станислава Черчесова проведет 21 марта на выезде, а 24 марта сыграет в гостях со сборной Казахстана. Игры пройдут в Брюсселе и Астане.
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