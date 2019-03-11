В «Рубине» с недоумением восприняли состав сборной на игры отбора Евро-2020

Пресс-служба "Рубина" своеобразно отреагировала на объявленный состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

В списке, обнародованном тренерским штабом национальной команды, не значится ни одного футболиста казанской команды.

В сборной России не заставили долго ждать, опубликовав ответ в стиле двукратных чемпионов России.