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Адвокат Кокорина назвал причины недопуска врачей «Зенита» в СИЗО 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов объяснил, почему врачи сине-бело-голубых до сих пор не могут осмотреть игрока, передает РИА "Новости".
Форвард петербургского клуба в марте 2018 года перенес операцию на колене. Защитники ни раз говорили о том, что травмированная нога болит у спортсмена в связи с отсутствием должных нагрузок. Также адвокаты отметили два ожога у футболиста после проведенной физиотерапии в СИЗО и процесс нагноения на одном из них.
"Заявление, как вы знаете, нами подано, но врач пока так и не попал в Александру. В выходные это сделать невозможно, потому что нет допуска. Все зависит от решения следователя. Пока этого решения нет, но мы его ждем", — подчеркнул Ромашов.
На данный момент Кокорин находится в СИЗО "Бутырка".
Ранее сообщалось, что Кокорин не винит врачей СИЗО в ожоге ноги.
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Футбол , Андрей Ромашов , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН , РИА Новости
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