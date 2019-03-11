Адвокат Кокорина назвал причины недопуска врачей «Зенита» в СИЗО

Ранее сообщалось, что Кокорин не винит врачей СИЗО в ожоге ноги.

На данный момент Кокорин находится в СИЗО "Бутырка".

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