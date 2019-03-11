Черчесов объяснил вызов в сборную Беляева и Кудряшова

"Ничего не буду говорить на этот счет. Беляев несколько сезонов стабильно играет в Туле. Внимательно за ним наблюдали, и считаем, что он совершил скачок. Тем более что Нойштедтер не играет в Турции, поэтому ситуация располагает к вызову другого защитника. Тот случай, когда всё совпало.

Фёдор сейчас выходит на поле в каждой игре, на позиции левого защитника. Тактически Кудряшову приходится играть чуть иначе, но от этого его кругозор будет только шире", — цитирует Черчесова "Чемпионат.com".

Стоит отметить, что матч Бельгия — Россия пройдет 21 марта, а встреча на выезде с Казахстаном — 24-го.

Ранее тренерский штаб сборной России озвучил заявку на отборочные матчи чемпионата Европы.