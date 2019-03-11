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Черчесов объяснил вызов в сборную Беляева и Кудряшова 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о решении вызвать в национальную команду защитников Максима Беляева и Федора Кудряшова.
"Ничего не буду говорить на этот счет. Беляев несколько сезонов стабильно играет в Туле. Внимательно за ним наблюдали, и считаем, что он совершил скачок. Тем более что Нойштедтер не играет в Турции, поэтому ситуация располагает к вызову другого защитника. Тот случай, когда всё совпало.
Фёдор сейчас выходит на поле в каждой игре, на позиции левого защитника. Тактически Кудряшову приходится играть чуть иначе, но от этого его кругозор будет только шире", — цитирует Черчесова "Чемпионат.com".
Стоит отметить, что матч Бельгия — Россия пройдет 21 марта, а встреча на выезде с Казахстаном — 24-го.
Ранее тренерский штаб сборной России озвучил заявку на отборочные матчи чемпионата Европы.
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Футбол , Станислав Черчесов , Федор Кудряшов , Максим Беляев , Чемпионат.com
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