Оглашён состав команды России на матчи отбора Евро-2020

Стабильность на вратарской позиции

Объявление о завершении международной карьеры Игорем Акинфеевым вызывало серьёзные опасения по поводу будущего вратарской позиции в национальной команде. Многие побаивались, что на поиски достойного сменщика у Станислава Черчесова и его помощников уйдёт достаточно много времени, а соответственно это может негативно сказаться на результатах команды.

Однако уже третий раз подряд тренерский штаб останавливает выбор на одной и же тройке голкиперов — Андрее Лунёве «Зенит» ), Маринато Гилерме («Локомотив») и Антоне Шунине («Динамо»). В связи с этим можно сделать вывод, что все они пользуются доверием и каждый из них является полноценной заменой не только Акинфееву, но и друг другу.

Новички в обороне

Георгий Джикия и Под знамёна сборной вызваны два игрока московского «Спартака» Илья Кутепов , между которыми может развернуться борьба за место в центре обороны. В то же время футболистам, хорошо знакомым друг с другом, не потребуется много времени на установление контакта в том случае, если тренерский штаб предпочтёт схему с двумя центральными защитниками.

Первый занял место Романа Нойштедтера , не получающего достаточно игровой практики в турецком «Фенербахче», а второй может оказаться полезен с точки зрения опыта, полученного им в европейском чемпионате.

Ставка на проверенных футболистов полузащиты

Второй раз в карьере вызов в национальную команду получил игрок ЦСКА Ильзат Ахметов. В начале ноября прошлого года он уже тренировался с командой перед матчами с Германией и Швецией, однако травма плеча, полученная во встрече 14-го тура с «Зенитом», не позволила ему дебютировать.

По словам Черчесова, он полностью удовлетворён состоянием полузащитника Александра Головина . Он нашёл свою игру в «Монако» и готов к выступлению за сборную.

«Ещё когда был скепсис вокруг результатов «Монако», я специально летал туда и сказал Александру, что он в правильном месте. Неважно, как играет команда, — мы смотрим, как действует на поле наш футболист. Разве что в эмоциональном плане ситуация для него стала лучше», — цитирует наставника «Чемпионат».

Возвращение Смолова

Второй шанс в сборной России получил нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. Опытный футболист провёл все пять матчей на чемпионате мира 2018 года, однако не смог отличиться забитыми мячами, в связи с чем подвергся резкой критике со стороны болельщиков и экспертов.

В начале августа он присоединился к московскому «Локомотиву», а затем получил травму и не принимал участия в матчах Лиги наций, а также контрольные игры с Германией. По словам Черчесова, форварду было необходимо время, чтобы освоиться в новой команде, а также нормализовать своё психологическое состояние.

Стоит отметить, что Смолов фактически заменил натурализованного нападающего «Краснодара» Ари, о целесообразности вызова которого велись активные споры в прошлом году. Кроме того, в списке игроков нет Антона Заболотного.

В очередной раз вызван Фёдор Чалов. Он не провёл ни одного матча за сборную, однако на этот раз у него может появиться реальный шанс занять место Артёма Дзюбы, на котором лежит двойная нагрузка в связи с выступлением «Зенита» в Лиге Европы и внутреннем первенстве. Молодой нападающий отличается цепкостью в штрафной соперника и способен до конца бороться за мячи и делать точные передачи партнёрам по команде.

При этом Черчесов отметил, что журналистам не стоит судить о Дзюбе по его голевой засухе в национальном чемпионате и Лиге Европы.

«Стоит быть объективными — в «Зените» он играет в оттяжке. В то же время, если посмотреть статистику в матче с «Уралом», Дзюба выиграл 50 единоборств, а Сердар Азмун — 16. Голы тоже важны, но в последней игре он помог забить Эмилиано Ригони. Смена позиции расширит его кругозор и даст нам пищу для размышлений. Ничего конкретного на его счёт не скажу, но будем думать, как использовать Артёма в ближайших играх», — добавил специалист.

Напомним, что россиянам предстоит провести два выездных матча в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы 2020 года. 21 марта они встретятся с Бельгией, а 24 марта — с Казахстаном. Подготовительные сборы на подмосковной базе команды в Новогорске начнутся 17 марта.