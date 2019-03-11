Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал состав на предстоящие матчи с Бельгией и Казахстаном. Встречи пройдут в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы 2020 года. Шанс дебютировать за национальную команду получили защитники Максим Беляев и Вячеслав Караваев, полузащитник Ильзат Ахметов и нападающий Фёдор Чалов. Кроме того, впервые после ЧМ-2018 вызван в команду форвард Фёдор Смолов. А вот места натурализованному бразильцу Ари и Антону Заболотному не нашлось.
Стабильность на вратарской позиции
Объявление о завершении международной карьеры Игорем Акинфеевым вызывало серьёзные опасения по поводу будущего вратарской позиции в национальной команде. Многие побаивались, что на поиски достойного сменщика у Станислава Черчесова и его помощников уйдёт достаточно много времени, а соответственно это может негативно сказаться на результатах команды.
Однако уже третий раз подряд тренерский штаб останавливает выбор на одной и же тройке голкиперов — Андрее Лунёве («Зенит»), Маринато Гилерме («Локомотив») и Антоне Шунине («Динамо»). В связи с этим можно сделать вывод, что все они пользуются доверием и каждый из них является полноценной заменой не только Акинфееву, но и друг другу.
Новички в обороне
Под знамёна сборной вызваны два игрока московского «Спартака» Георгий Джикия и Илья Кутепов, между которыми может развернуться борьба за место в центре обороны. В то же время футболистам, хорошо знакомым друг с другом, не потребуется много времени на установление контакта в том случае, если тренерский штаб предпочтёт схему с двумя центральными защитниками.
При этом опытным игрокам сборной Фёдору Кудряшову, Кириллу Набабкину, Марио Фернандесу и Георгию Щенникову компанию составят Максим Беляев, успешно выступающий за тульский «Арсенал», и Вячеслав Караваев, знакомый болельщикам по нидерландскому «Витессу» Леонида Слуцкого.
Первый занял место Романа Нойштедтера, не получающего достаточно игровой практики в турецком «Фенербахче», а второй может оказаться полезен с точки зрения опыта, полученного им в европейском чемпионате.
Ставка на проверенных футболистов полузащиты
Что касается полузащиты, то Станислав Черчесов продолжает доверять проверенным футболистам. Юрий Газинский, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Алексей и Антон Миранчуки, Денис Черышев, Магомед Оздоев регулярно выступают за свои команды и находятся на данный момент в оптимальной форме, что играет первостепенную роль для тренерского штаба.
Второй раз в карьере вызов в национальную команду получил игрок ЦСКА Ильзат Ахметов. В начале ноября прошлого года он уже тренировался с командой перед матчами с Германией и Швецией, однако травма плеча, полученная во встрече 14-го тура с «Зенитом», не позволила ему дебютировать.
По словам Черчесова, он полностью удовлетворён состоянием полузащитника Александра Головина. Он нашёл свою игру в «Монако» и готов к выступлению за сборную.
«Ещё когда был скепсис вокруг результатов «Монако», я специально летал туда и сказал Александру, что он в правильном месте. Неважно, как играет команда, — мы смотрим, как действует на поле наш футболист. Разве что в эмоциональном плане ситуация для него стала лучше», — цитирует наставника «Чемпионат».
Возвращение Смолова
Второй шанс в сборной России получил нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. Опытный футболист провёл все пять матчей на чемпионате мира 2018 года, однако не смог отличиться забитыми мячами, в связи с чем подвергся резкой критике со стороны болельщиков и экспертов.
В начале августа он присоединился к московскому «Локомотиву», а затем получил травму и не принимал участия в матчах Лиги наций, а также контрольные игры с Германией. По словам Черчесова, форварду было необходимо время, чтобы освоиться в новой команде, а также нормализовать своё психологическое состояние.
Стоит отметить, что Смолов фактически заменил натурализованного нападающего «Краснодара» Ари, о целесообразности вызова которого велись активные споры в прошлом году. Кроме того, в списке игроков нет Антона Заболотного.
В очередной раз вызван Фёдор Чалов. Он не провёл ни одного матча за сборную, однако на этот раз у него может появиться реальный шанс занять место Артёма Дзюбы, на котором лежит двойная нагрузка в связи с выступлением «Зенита» в Лиге Европы и внутреннем первенстве. Молодой нападающий отличается цепкостью в штрафной соперника и способен до конца бороться за мячи и делать точные передачи партнёрам по команде.
При этом Черчесов отметил, что журналистам не стоит судить о Дзюбе по его голевой засухе в национальном чемпионате и Лиге Европы.
«Стоит быть объективными — в «Зените» он играет в оттяжке. В то же время, если посмотреть статистику в матче с «Уралом», Дзюба выиграл 50 единоборств, а Сердар Азмун — 16. Голы тоже важны, но в последней игре он помог забить Эмилиано Ригони. Смена позиции расширит его кругозор и даст нам пищу для размышлений. Ничего конкретного на его счёт не скажу, но будем думать, как использовать Артёма в ближайших играх», — добавил специалист.
Напомним, что россиянам предстоит провести два выездных матча в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы 2020 года. 21 марта они встретятся с Бельгией, а 24 марта — с Казахстаном. Подготовительные сборы на подмосковной базе команды в Новогорске начнутся 17 марта.