Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Баварию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 1:3. Счет на 27-й минуте открыл форвард англичан Садио Мане . Хозяева отыгрались благодаря автоголу защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа на 39-й. Победный гол на 69-й минуте забил защитник гостей Вирджил ван Дейк. Точку в матче поставил Мане на 83-й минуте.

Первая встреча этих команд завершилась со счетом 0:0.