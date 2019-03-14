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Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов 

Lenta.ru + ещё 57 25 минут назад
«Ливерпуль» в гостях обыграл «Баварию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 1:3. Счет на 27-й минуте открыл форвард англичан Садио Мане. Хозяева отыгрались благодаря автоголу защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа на 39-й. Победный гол на 69-й минуте забил защитник гостей Вирджил ван Дейк. Точку в матче поставил Мане на 83-й минуте.
Первая встреча этих команд завершилась со счетом 0:0.
В параллельном матче «Барселона» обыграла «Лион» — 5:1. У каталонцев отличились форвард Лионель Месси (17-я и 78-я минута), полузащитник Филипе Коутинью (31-я), защитник Жерар Пике (81-я) и нападающий Усман Дембеле (86-я). Французы ответили голом полузащитника Луки Тусара на 58-й. Первый матч завершился со счетом 0:0.
Таким образом, «Барселона» и «Ливерпуль» стали последними четвертьфиналистами Лиги чемпионов. Компанию им составят «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Тоттенхэм» и «Аякс».
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Футбол , Видео , Жерар Пике , Садио Мане , Лионель Месси , Усман Дембеле , Лука Тусар , Манчестер Юнайтед
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