Семина поблагодарили за «реанимацию» Смолова

Форвард перешел в стан "железнодорожников" из "Краснодара" летом 2018 года. 11 марта он получил вызов в сборную России.

"Смолов — очень талантливый игрок, но после чемпионата мира — 2018 с ним произошла какая-то метаморфоза, он пропал и был незаметен. Однако его игра в матче с "Анжи" меня очень порадовала.