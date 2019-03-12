Семина поблагодарили за «реанимацию» Смолова 

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказался об игре нападающего "Локомотива" Федора Смолова, передает газета "Известия".
Форвард перешел в стан "железнодорожников" из "Краснодара" летом 2018 года. 11 марта он получил вызов в сборную России.
"Смолов — очень талантливый игрок, но после чемпионата мира — 2018 с ним произошла какая-то метаморфоза, он пропал и был незаметен. Однако его игра в матче с "Анжи" меня очень порадовала.
Я увидел прежнего Смолова, который очень нужен и "Локомотиву", и национальной команде. Считаю, его возвращение в сборную абсолютно заслуженным. И, конечно, хочется сказать спасибо Юрию Сёмину за реанимацию Федора", — заявил специалист.