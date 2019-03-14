«Барселона» разгромила «Лион» и вышла в 1/4 финала ЛЧ

Каталонская "Барселона" разгромила французский "Лион" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт"

Отмечается, что в первой игре во Франции командам не удалось выявить победителя.

Ранее Месси необычно отпраздновал гол в ворота "Лиона".

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч"Барселона" (Барселона, Испания) — "Лиона" (Лион, Франция) — 5:1Голы: 1:0 — Месси, 17; 2:0 — Коутиньо, 31; 2:1 — Тусар, 58; 3:1 — Месси, 78; 4:1 — Пике, 81; 5:1 — Усман Дембеле, 86.