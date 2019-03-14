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«Барселона» разгромила «Лион» и вышла в 1/4 финала ЛЧ 

Газета.Ru + ещё 51 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Каталонская "Барселона" разгромила французский "Лион" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе победителей отличились Лионель Месси, оформивший дубль, Филиппе Коутиньо, Жерар Пике и Усман Дембеле.
Отмечается, что в первой игре во Франции командам не удалось выявить победителя.
Ранее Месси необычно отпраздновал гол в ворота "Лиона".
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч"Барселона" (Барселона, Испания) — "Лиона" (Лион, Франция) — 5:1Голы: 1:0 — Месси, 17; 2:0 — Коутиньо, 31; 2:1 — Тусар, 58; 3:1 — Месси, 78; 4:1 — Пике, 81; 5:1 — Усман Дембеле, 86.
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Футбол , Жерар Пике , Лионель Месси , Усман Дембеле , Советский спорт
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