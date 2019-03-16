УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» по итогам матча 1/8 финала ЛЕ с «Вильярреалом»

Матч между "Вильярреалом" и "Зенитом" прошел 14 марта в Испании и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. По итогам двухматчевого противостояния "Вильярреал" с общим счетом 5:2 пробился в следующий раунд турнира. "Зениту" вменяются нарушения, совершенные болельщиками команды в ходе встречи, а именно вандализм.

УЕФА рассмотрит дело 16 мая.