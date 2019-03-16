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УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» по итогам матча 1/8 финала ЛЕ с «Вильярреалом» 

ТАСС + ещё 99 1 час назад
Фото: EPA
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении российского "Зенита" за нарушения, допущенные в ходе гостевой встречи 1/8 финала Лиги Европы с испанским "Вильярреалом". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Матч между "Вильярреалом" и "Зенитом" прошел 14 марта в Испании и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. По итогам двухматчевого противостояния "Вильярреал" с общим счетом 5:2 пробился в следующий раунд турнира. "Зениту" вменяются нарушения, совершенные болельщиками команды в ходе встречи, а именно вандализм.
УЕФА рассмотрит дело 16 мая.
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Футбол , УЕФА , Зенит
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