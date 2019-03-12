Жена рассказала о встрече с Мамаевым в СИЗО

Футболист Павел Мамаев за время нахождения в следственном изолятор набрал хорошую физическую форму, сообщает канал «360» со ссылкой на слова жены спортсмена Аланы Мамаевой. Женщина впервые встретилась с супругом за последний месяц.
Мамаев рассказал жене, что занимается спортом каждый день.
«Говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед по 15-20 километров», — заявила супруга футболиста, подчеркнув, что у мужа отличное настроение.
По словам Аланы, супруг регулярно получает письма со словами поддержки от коллег по клубу «Краснодар»: Андрея Синицына, Юрия Газинского, Александра Мартыновича и Виталия Калешина. Женщина отмечает, что относительно финала дела не собирается делать никакиз прогнозов, поскольку после всего, что произошло она впервые спокойно ждёт очередного судебного заседания.
«Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании… счастья. Нужно просто ждать», — заявила Мамаева.
Алана также заметила, что общественное мнение относительно поступка её мужа изменилось.
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗЗО с 11 октября 2018 года по обвинению в «Хулиганстве». По версии следствия, спортсмены устроили драку с посетителями кафе «Кофемания». В результате пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. Позже стало известно о ещё одном конфликте у гостиницы «Пекин». В результате серьёзные травмы получили ещё два человека. Очевидцы уверяют, что в обоих случаях молодые люди находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.