СМИ: Брат экс-футболиста сборной России Погребняка стал игроком шведского клуба

Российский футболист Кирилл Погребняк подписал контракт с шведским клубом «Фалкенберг».

Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, Погребняк успешно прошёл медобследование и подписал соглашение со скандинавским коллективом.

Форвард является братом бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка , который ныне выступает за екатеринбургский «Урал».

В текущем сезоне Кирилл выступал за калининградскую «Балтику», сыграв 15 матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и забив один мяч.

Ранее футболист ЦСКА Макаров на правах аренды перешёл в «Авангард».