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СМИ: Брат экс-футболиста сборной России Погребняка стал игроком шведского клуба 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: ©Michael Erichsen/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Российский футболист Кирилл Погребняк подписал контракт с шведским клубом «Фалкенберг».
Об этом сообщает Sport24.
По информации издания, Погребняк успешно прошёл медобследование и подписал соглашение со скандинавским коллективом.
Форвард является братом бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка, который ныне выступает за екатеринбургский «Урал».
В текущем сезоне Кирилл выступал за калининградскую «Балтику», сыграв 15 матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и забив один мяч.
Ранее футболист ЦСКА Макаров на правах аренды перешёл в «Авангард».
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