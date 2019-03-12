Российский футболист Кирилл Погребняк подписал контракт с шведским клубом «Фалкенберг».
Об этом сообщает Sport24.
По информации издания, Погребняк успешно прошёл медобследование и подписал соглашение со скандинавским коллективом.
Форвард является братом бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка, который ныне выступает за екатеринбургский «Урал».
В текущем сезоне Кирилл выступал за калининградскую «Балтику», сыграв 15 матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и забив один мяч.
Ранее футболист ЦСКА Макаров на правах аренды перешёл в «Авангард».