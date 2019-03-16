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«Атлетико» хочет подать жалобу в УЕФА на Роналду 

Газета.Ru + ещё 19 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Руководство мадридского "Атлетико" хочет подать жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на жест нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
По информации Mundo Deportivo, в клубе Ла Лиги считают, что, празднуя оформленный гол португальский футболист, сделал неподобающее движение в сторону главного тренера команды соперников Диего Симеоне. Игрок "старой синьоры" указал себе на промежность.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Ювентуса". Теперь ему предстоит игра с голландским "Аяксом" в четвертьфинале 10 апреля.
Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении петербургского "Зенита" за инцидент в матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала".
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Футбол , Криштиану Роналду , УЕФА , Зенит , Советский спорт
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