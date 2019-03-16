«Атлетико» хочет подать жалобу в УЕФА на Роналду

По информации Mundo Deportivo, в клубе Ла Лиги считают, что, празднуя оформленный гол португальский футболист, сделал неподобающее движение в сторону главного тренера команды соперников Диего Симеоне. Игрок "старой синьоры" указал себе на промежность.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Ювентуса". Теперь ему предстоит игра с голландским "Аяксом" в четвертьфинале 10 апреля.