Жена Погребняка готовится к операции 

Жена нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария готовится сделать операцию на глаза, передает "Советский спорт".
Девушка давно мучается из-за проблем со зрением. Ей не могут помочь ни очки, ни линзы. Теперь она намерена раз и навсегда избавиться от мучений благодаря хирургическому вмешательству.
"Я согласилась на операцию на глаза", — рассказала Погребняк в инстаграме.
Офтальмолог пообещал жене футболиста вернуть стопроцентное зрение безболезненным путем. На приеме у врача девушке объяснили, что вмешательство займет меньше минуты и не скажется негативно на ее привычном образе жизни.
"Можно купаться, летать, быть за рулем, пользоваться техникой, наносить косметику и даже тушь, а главное — рожать естественным путем", — заявила бизнеследи, тонко намекнув на будущие планы касательно четвертного ребенка.
Операция должна пройти 14 марта в одной из частных столичных клиник. Цену вопроса девушка решила оставить в тайне.
Ранее стало известно, что младший брат Погребняка Кирилл продолжит карьеру в Швеции.