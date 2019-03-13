«Для этого „Юве“ купил меня»: Роналду превзошел «Реал»

Туринский «Ювентус» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев по сумме двух матчей мадридский «Атлетико». Хет-трик в ответной встрече оформил форвард «Старой синьоры» Криштиану Роналду , сделав общий счет 3:2 в пользу итальянского клуба.

12 марта на стадионе «Альянц» в Турине местный «Ювентус» одержал победу над мадридским «Атлетико» со счетом 3:0. Все три мяча в составе «бьянконери» забил португальский форвард Криштиану Роналду. По сумме двух встреч — 3:2 — в четвертьфинал главного клубного турнира Европы пробилась «Старая синьора».

После первого матча в Мадриде, в котором «Атлетико» не оставил от «Ювентуса» живого места (2:0), в камбэк туринцев эксперты и болельщики итальянского клуба верили со скептицизмом. Основная надежда была возложена на лидера «Юве» Криштиану Роналду, приглашенного в Турин именно для того, чтобы помочь команде добиться долгожданного успеха в Европе. Следуя своей роли, португалец обратился к фанатам клуба с просьбой о поддержке и вере в коллектив Массимилиано Аллегри.

«Сохраняйте оптимизм и веру! Все возможно, но нам нужна ваша помощь. Только вместе мы сможем вернуться», — цитирует Роналду пресс-служба УЕФА.

Очевидно, Криштиану под словом «вернуться» подразумевал не только камбэк «Ювентуса» в борьбу за титул, но и возвращение болельщиков на стадион. Накануне игры фанаты черно-белых провели акцию протеста против роста цен на билеты, выразив свое недовольство в адрес руководства клуба. Несмотря на это, в минувший вечер арена «Альянц» была забита до отказа.

Отчасти именно поддержка болельщиков помогла «Ювентусу» совершить то, о чем говорил Роналду перед матчем. Португалец же помимо высказываний отметился и своими прямыми обязанностями на футбольном поле.

Уже на четвертой минуте Криштиану поучаствовал в атаке, которая могла стать голевой. После розыгрыша углового и серии рикошетов мяч оказался во вратарской «Атлетико», где на опережение сыграл Роналду, попытавшийся в касание переиграть голкипера «матрасников». Однако Ян Облак удар отразил, и на добивании оказался Джорджо Кьеллини, распечатавший ворота гостей.

Но гол не был засчитан: главный арбитр встречи Бьорн Куйперс зафиксировал фол со стороны Роналду, который, по его мнению, нарушил правила на Облаке.

Через 20 минут туринцы все-таки открыли счет, и сделал это именно седьмой номер «Юве».

Федерико Бернардески оказался на углу штрафной и выполнил классный навес на дальнюю штангу, где уже дежурил Роналду. Португалец выиграл верховую борьбу у Хуанфрана и точным ударом головой отправил мяч в ближний угол.

В концовке первого тайма Криштиану едва не оформил дубль, замкнув очередную подачу с левого фланга. Роналду в чужой вратарской прыгнул выше Диего Година Томы Лемара , однако по воротам не попал.

Жоау Канселу навесил с правого фланга, Роналду вновь выиграл верховую дуэль у центральных защитников «Атлетико» и пробил точно в угол.

Облак до мяча дотянулся и удар отразил, однако арбитр засчитал взятие ворот: словак вынес мяч уже после того, как тот пересек линию ворот. Во многом «Ювентус» спасли технологии: гол туринцев был засчитан благодаря системе взятия ворот.

2:0 — коллектив Аллегри совершил камбэк, но не решил задачу по выходу в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов. Для достижения данной цели черно-белые имели несколько шансов. В частности, отличный голевой момент был у вышедшего в конце матча Мойзе Кина, который воспользовался ошибкой Хосе Марии Хименеса, прорвался в штрафную и мощно низом пробил в дальний угол, однако мяч пролетел рядом со штангой.

Через четыре минуты «Ювентус» получил возможность добиться победы в основное время: Бернардески, который на протяжении всего матча был одним из лучших в составе хозяев, исполнил сольный проход от центра поля, сместившись на левый фланг, а оттуда в центр штрафной площади. После толчка в спину от Анхеля Корреа итальянский форвард упал, и Куйперс мгновенно указал на «точку».

К 11-метровой ожидаемо подошел Роналду, который и реализовал решающий пенальти, разведя мяч и Облака по разным углам.

3:0 — Криштиану оформил хет-трик вместе с путевкой «Ювентуса» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

По итогам матча португалец признался, что «просто сделал свою работу» и именно для этого переехал прошлым летом в Турин из мадридского «Реала» , который в 1/8 финала неожиданно уступил амстердамскому «Аяксу» и выбыл из турнира.

«Мы хотели сделать этот вечер особенным, и нам это удалось. Не только благодаря моим голам, но и действиям всей команды. Именно с таким настроем надо играть в Лиге чемпионов. Мы собой должны гордиться. Все дело в менталитете, который помогает выиграть турнир. Вот почему «Ювентус» приобрел меня. Я помогаю им сделать то, чего они никогда не делали раньше», — сказал Роналду.

После финального свистка португалец, кстати, изобразил жест, которым запомнился наставник «Атлетико» Диего Симеоне. Аргентинский специалист после победы в первом матче повернулся к трибунам и схватился за область паха, за что был впоследствии оштрафован на €20 тысяч. Роналду же ответил Симеоне его же «оружием».

«Ювентус» сегодня был лучше и заслуженно победил. Остается только поздравить их с этим. Признаю свою ошибку в выбранной тактике на игру. Жест Роналду? Он думал о болельщиках и продемонстрировал дух такого великого клуба, как «Ювентус», — заключил главный тренер мадридского клуба.

Не постеснялся в хвалебных комментариях в адрес туринцев и Роналду в частности лидер «Атлетико» Антуан Гризманн . По словам французского нападающего, у его команды не получилось показать своей игры.

«Мы все очень расстроены. Чувствую себя ответственным за результат, так как не смог повлиять на ход игры. «Ювентус» был великолепен во всех смыслах. Роналду — великий игрок, у него было три момента, и он забил три мяча», — отметил он.

Благодарность в адрес болельщиков выразил один из старожилов «бьянконери» Леонардо Бонуччи , посчитавший, что успех «Ювентуса» произошел именно благодаря поддержке фанатов.

«Многие заранее праздновали наше поражение, и я прошу у них прощения. «Юве» всегда отвечает на поле. Сегодня мы вышли на матч с верным настроем, а болельщики стали нашим 12-м игроком. Камбэк получился славным, и полученный адреналин нужно использовать во всей оставшейся части сезона», — заявил Бонуччи.

Среди болельщиков на трибуне оказалась и возлюбленная главного героя встречи — Джорджина Родригес вместе с сыном Роналду Криштиану-младшим. После матча девушка португальца опубликовала в своем инстаграме трогательный пост, посвященный футболисту.

«Эти 3:0 никто не украдет. Ты заслужил это, и дело не только в сегодняшних трех голах. Ты заслужил это за свою преданность, за все то, что ты даешь своему клубу. Ты — опора для партнеров, тренера и всех остальных. Мы восхищаемся тобой и поддерживаем каждый день. Карма существует. Бог знает, Бог дает тебе все, потому что мир футбола — твой. Мы любим тебя. Криштианиту, Матео, Ева, Алана, Джорджина», — написала Родригес.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «Ювентус» узнает своего следующего соперника, состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.