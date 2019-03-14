Российский клуб признан самым неточным в Европе

Была проанализирована статистика европейских клубов по попаданию в створ ворот, сообщает "Советский спорт"

Эксперты CIES Football Observatory назвали самые точные команды и наоборот.

Первое место в этом рейтинге занимает английский "Манчестер Юнайтед" , демонстрирующий точность попадания в створ в 48,6% случаев. А из не входящих в топ-5 европейских чемпионатов клубов отличился голландский "Аякс" (50,4%).

В антирейтинге первая строчка принадлежит итальянскому "Кальяри" с 28,9% попаданий. Также худшим оказался самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Крылья Советов". Игроки данной команды лишь в четверти случаев попадают по воротам соперников.