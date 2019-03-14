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Российский клуб признан самым неточным в Европе 

Газета.Ru + ещё 3 8 минут назад
Фото: РИА Новости
Была проанализирована статистика европейских клубов по попаданию в створ ворот, сообщает "Советский спорт".
Эксперты CIES Football Observatory назвали самые точные команды и наоборот.
Первое место в этом рейтинге занимает английский "Манчестер Юнайтед", демонстрирующий точность попадания в створ в 48,6% случаев. А из не входящих в топ-5 европейских чемпионатов клубов отличился голландский "Аякс" (50,4%).
В антирейтинге первая строчка принадлежит итальянскому "Кальяри" с 28,9% попаданий. Также худшим оказался самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Крылья Советов". Игроки данной команды лишь в четверти случаев попадают по воротам соперников.
Ранее главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев объяснил разгромное поражение команды от "Крыльев Советов" в 19-м туре РПЛ.
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Футбол , Дмитрий Аленичев , Манчестер Юнайтед , Советский спорт
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