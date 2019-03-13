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Стала известна зарплата Зидана в «Реале» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Испанское издание El Confidencial раскрыло детали контракта французского тренера Зинедина Зидана с мадридским «Реалом».
Возвращение в Мадрид принесло французу базовую зарплату в 12 миллионов евро в год. При этом сумма может вырасти, благодаря бонусам.
До ухода из клуба в 2018-м зарплата Зидана составляла 7,5 миллиона евро.
11 марта «Реал» объявил о назначении Зидана. Француз вернулся в клуб менее чем через год. До ухода из «Реала» он трижды приводил клуб к завоеванию кубка Лиги чемпионов. 46-летний Зидан работал в структуре клуба с 2014 года. Сперва француз работал с молодежной командой «Реала», а с 2016-го возглавил первую команду.
С 2001 по 2006-й Зидан защищал цвета испанского королевского клуба в качестве игрока. Вместе с «Реалом» он выигрывал золото чемпионата страны и завоевывал кубок Лиги чемпионов. Также Зидан является чемпионом мира (1998) и финалистом турнира (2006) в составе сборной Франции. Также полузащитник — чемпион Европы (2000).
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Футбол , Зинедин Зидан , Реал
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