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УЕФА может дисквалифицировать Неймара на три матча 

Спорт-Экспресс + ещё 14 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий "ПСЖ" Неймар может получить дисквалификацию в еврокубках за поведение после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:3).
Как сообщает The Times, в УЕФА обсуждают дисквалификацию бразильца на три матча. Ранее УЕФА подтвердил, что соответствующее дисциплинарное дело заведено.
Неймар пропустил игру в Париже из-за травмы, однако после поражения "ПСЖ" пытался прорваться в судейскую комнату, поскольку был недоволен работой арбитров. Также он раскритиковал судей публично в Инстаграме.
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Футбол , УЕФА , Манчестер Юнайтед
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