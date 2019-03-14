Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Наступил на ногу защитника без злого умысла и упал». Суарес — о странном пенальти в пользу «Барсы» 

SPORT24.ru + ещё 6 41 минуту назад
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал странный пенальти, назначенный в пользу сине-гранатовых на «Камп Ноу» при счете 0:0 в первом тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (5:1).
«Я наступил на ногу защитника без злого умысла и упал. Окончательное решение всегда за судьей», — сказал Суарес, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.
Матч «Барселона» — «Лион» обслуживали польские судьи во главе с Шимоном Марциняком. Суарес в этом сезоне Лиги чемпионов еще не забил ни одного гола, но отдал три голевые передачи.
Месси насмотрелся на Роналду и убил «Лион». Паненка, два ассиста, унизительный финт перед голом
SPORT24.ru: последние новости
Англия будет представлена в 1/4 финала Лиги чемпионов 4 клубами впервые за 10 лет Месси забил не менее 35 голов за «Барселону» в каждом из последних 11 сезонов Симеоне оценил непристойный жест Роналду
Футбол , Видео , Луис Суарес
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
«Грудь в крестах». Панарин подрался с Макэвоем
Хоккей Статьи
Устюгов рискует пропустить остаток сезона
Лыжный спорт
Российский конькобежец умер в 48 лет
Зимние виды спорта
Российский хоккеист проиграл первую драку в НХЛ
Хоккей
Россия выиграла Универсиаду
Зимние виды спорта
Жена рассказала о встрече с Мамаевым в СИЗО
Футбол
Российской сборной вынесли вердикт на ЧМ
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение