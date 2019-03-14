«Наступил на ногу защитника без злого умысла и упал». Суарес — о странном пенальти в пользу «Барсы»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал странный пенальти, назначенный в пользу сине-гранатовых на «Камп Ноу» при счете 0:0 в первом тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (5:1).

«Я наступил на ногу защитника без злого умысла и упал. Окончательное решение всегда за судьей», — сказал Суарес, слова которого приводит официальный сайт УЕФА. Denayer'in penaltı pozisyonu. Yalnız Suarez'in Denayer'in ayağına basma durumu da var. pic.twitter.com/dxEqTRnQLW— Furkan (@daralandafutbol) 13 марта 2019 г.

Матч «Барселона» — «Лион» обслуживали польские судьи во главе с Шимоном Марциняком. Суарес в этом сезоне Лиги чемпионов еще не забил ни одного гола, но отдал три голевые передачи.

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