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Кубок Америки по футболу 2020 года пройдет в Аргентине и Колумбии 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Аргентина и Колумбия примут финальный турнир Кубка Америки 2020 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Решение было принято на заседании совета конфедерации, которое состоялось в среду в Майами. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Впервые в истории он пройдет в двух странах.
С 2020 года Кубок Америки перейдет на новый цикл и будет синхронизирован с чемпионатом Европы. Турниры будут проходить в четные года, а интервал между ними составит четыре года.
Ранее турнир с 1975 года проходил с интервалом в два года. Последний Кубок Америки в старом формате пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019 года. В турнире сыграют десять южноамериканских сборных, а также команды Японии и Катара. Практика приглашения сборных, не принадлежащих к Южноамериканской конфедерации футбола, началась в 1993 году, когда турнир посетили команды Мексики и США.
Самой титулованной командой Кубка Америки является сборная Уругвая, на ее счету 15 побед.
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