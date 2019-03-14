Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пенальти года: в Англии исполнили, возможно, худший 11-метровый в истории 

Спорт РИА Новости + ещё 2 30 минут назад
Фото: из Twitter BBC Wales
Матч 37-го тура английского Чемпионшипа между "Вест Бромвичем" и "Суонси" навсегда запомнится 11-метровым ударом, который может претендовать на звание худшего в истории.
Норвежский форвард албанского происхождения Берсант Целина в конце первого тайма имел шанс забить с пенальти в ворота "Вест Бромвича" и сравнять счет, но не воспользовался случаем.
Целина, при попытке исполнить "паненку", пробил по собственной опорной ноге, что без труда позволило игрокам обороны выбить мяч из собственной штрафной площади.
Футболисты "Вест Бромвича" не оценилb подобной "доброты" противника и разгромили "Суонси" со счетом 3:0.
Последние новости
Стало известно, что мешает врачам осмотреть Кокорина в СИЗО Канадский хоккеист рассказал, как в России выдавали зарплату в пакетах Девушка, уложившая Путина на лопатки
Футбол , Берсант Целина
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Фанат вставил в глаз символ футбольного клуба
Футбол
«Грудь в крестах». Панарин подрался с Макэвоем
Хоккей Статьи
Устюгов рискует пропустить остаток сезона
Лыжный спорт
Российский конькобежец умер в 48 лет
Зимние виды спорта
Российский хоккеист проиграл первую драку в НХЛ
Хоккей
Россия выиграла Универсиаду
Зимние виды спорта
Жена рассказала о встрече с Мамаевым в СИЗО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение