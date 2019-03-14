Пенальти года: в Англии исполнили, возможно, худший 11-метровый в истории

Матч 37-го тура английского Чемпионшипа между "Вест Бромвичем" и "Суонси" навсегда запомнится 11-метровым ударом, который может претендовать на звание худшего в истории.

❌PENALTY MISS!



🙊Bersant Celina fluffs his lines in spectacular style. pic.twitter.com/fkXSRrJhJ4— Sky Sports Football (@SkyFootball) 13 марта 2019 г. Норвежский форвард албанского происхождения Берсант Целина в конце первого тайма имел шанс забить с пенальти в ворота "Вест Бромвича" и сравнять счет, но не воспользовался случаем.

Целина, при попытке исполнить "паненку", пробил по собственной опорной ноге, что без труда позволило игрокам обороны выбить мяч из собственной штрафной площади.

Футболисты "Вест Бромвича" не оценилb подобной "доброты" противника и разгромили "Суонси" со счетом 3:0.