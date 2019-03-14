«Неудержимый гений»: как Месси затмил Роналду

«Барселона» на своем поле одержала победу над «Лионом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пробилась в следующий раунд плей-офф. В параллельной встрече «Ливерпуль» на выезде обыграл «Баварию», став четвертой английской командой, которой удалось дойти до четвертьфинала турнира текущего сезона. В последний раз подобное происходило десять лет назад.

«Барселона» — «Лион» — 5:1 (первый матч — 0:0)

После нулевой ничьей во Франции «Барселоне» предстояло непростое испытание против «Лиона». Один гол команды Бруно Женезио мог перевернуть противостояние с ног на голову, существенно усложнив каталонцам задачу по выходу в четвертьфинал. Особенно довлел над сине-гранатовыми тот факт, что остались единственным представителем своей страны, кто остался в борьбе за кубок Лиги чемпионов: ранее на первой же стадии плей-офф вылетели мадридские «Атлетико» и «Реал» . Осознавая всю серьезность дел, «Барселона» начала с места в карьер и показала агрессивную атаку с самого начала матча.

Бразилец развернулся спиной к воротам и откатил под удар Ивану Ракитичу , который пробил сильно выше.

На 16-й минуте игры Месси в очередной раз принял участие в опасной голевой атаке. Аргентинский нападающий обыгрался с Суаресом и сделал проникающую передачу в штрафную на уругвайца. Тот после контакта с защитником «Лиона» Джейсоном Денайером упал, и главный арбитр встречи Шимон Марциняк уверенно назначил пенальти.

К «точке» подошел Месси и пробил в стиле Паненки, издевательски переиграв Лопеша.

1:0 — «Барса» забила важный и быстрый мяч, который, к слову, стал предметом споров. На видеоповторе видно, что Денайер не нарушал правила против Суареса. После подката под уругвайца бельгийский защитник действительно коснулся форварда сине-гранатовых, но при этом именно Суарес наступил на ногу сопернику, а не наоборот. Уже после матча уругвайский нападающий заявил, что сделал это случайно, а упал он из-за того, что потерял равновесие, возложив ответственность о назначении пенальти на решение судей.

Шанс отыграться у «Лиона» был уже в одной из следующих атак. Игроки французского клуба организовали контрвыпад три в три, Мусса Дембеле сделал пас на ход Мемфису Депаю, а тот отдал обратно, но 9-й номер гостей из выгодной позиции пробил мимо ворот.

Во второй трети тайма «Барселона» соорудила второй гол. Артур из глубины сделал разрезающую передачу на Суареса, уругваец одним движением «убрал» сразу двух защитников и, сблизившись с вратарем, выкатил мяч на пустые ворота, где оказался Коутиньо, реализовавший голевой момент.

После этого у «Лиона» произошла замена вратаря. Лопеш после столкновения с Коутиньо в предголевом эпизоде не смог окончательно прийти в себя и поле покинул.

Вышедший вместо него Матьё Горжелен вступил в игру буквально сразу же.

Серхио Бускетс шикарным пасом, отрезавшим сразу две линии обороны гостей, вывел Месси один на один с голкипером, но тот сумел спасти свою команду после удара аргентинца в дальний нижний угол.

Во втором тайме «Лион» ощутимо прибавил в атакующих действиях и сразу же перехватил инициативу. Сначала Денайер после заброса из глубины упал в ходе верховой борьбы, требуя от арбитра назначить пенальти. Однако касание со стороны Альбы было минимальным, а картинное падение бельгийца не впечатлило Марциняка.

Через несколько мгновений опасным ударом из-за штрафной отметился Фекир, но мяч пролетел рядом со штангой.

После очередного навеса во вратарскую «Барселоны» защитники сине-гранатовых не сумели сориентироваться и не уследили Лукой Тусаром . Тот после удачного отскока мяча воспользовался ошибкой соперника и пробил точно в ближний угол, сократив отставание в счете.

Для выхода в четвертьфинал гостям было достаточно забить еще один мяч и затем сыграть на удержание результата. В результате подопечные Женезио после гола провели пару опасных атак, которые к взятию ворот не привели. После удара Фекира с острого угла мяч пролетел чуть мимо ворот, а Депай, оказавшийся один перед вратарской, пробить с разворота не сумел.

Понимая, что дела у «Барселоны» во второй половине встречи не идут совсем, игру в свои ноги взял Месси, организовавший несколько потенциально голевых контрвыпадов на ворота «Лиона». В следующий раз аргентинец решил решать все сам.

На 78-й минуте Месси воспользовался ошибкой защитников гостей, пробежал по центру, вошел в штрафную, на одном замахе убрал сразу двух игроков обороны «Лиона» и, переложив мяч под правую ногу, аккуратно пробил в левый от себя нижний угол.

Горжелен до мяча дотянулся, но «круглый» издевательски медленно закатился в сетку.

Через несколько минут Лионель довел дело до разгрома.

Капитан сине-гранатовых вновь организовал контратаку и, прорвавшись с середины поля в штрафную, собрал вокруг себя четырех защитников, после чего выполнил шикарную разрезающую передачу поперек на оказавшегося одиноким Жерара Пике

Испанский защитник, добежавший до чужих ворот, в касание замкнул прострел Месси.

За пять минут до конца основного времени «Барселона» сделала счет неприличным. И в очередной раз в голевой атаке поучаствовал лидер каталонцев.

Месси выполнил пас на ход Усману Дембеле, и француз технично пробил голкиперу гостей между ног.

5:1 — «Барса» громит «Лион», а Лионель Месси записывает на свой счет два гола и две голевые передачи.

После матча в хвалебных комментариях в адрес аргентинца не постеснялся никто, в том числе и главный тренер французского клуба.

«Планировали сыграть с более высокой линией обороны, но класс «Барселоны» не позволил нам это сделать. После третьего гола наши шансы практически исчезли.

Мы знали, что многое будет зависеть от Лионеля Месси. Он играл в своем классическом «лигочемпионском» режиме. Он гений, и в состоянии делать вещи, которые другим не под силу. Порой он просто неудержим»,

С похожим мнением выступил и автор единственного гола в составе хозяев Лука Тусар, заявивший, что у его команды не было специального плана по опеке и игре против аргентинского форварда.

«Очень сложно обороняться против такого классного футболиста. У него природный дар», — сказал француз.

Месси же в своем послематчевом комментарии отметил силу «Лиона», подчеркнув, что французы сумели навязать каталонцам борьбу, из-за которой «Барселоне» «пришлось помучиться какое-то время». Ответил аргентинец и на вопрос про Криштиану Роналду , который провел восемь сезоном за мадридский «Реал». Португалец ныне выступает за «Ювентус» и накануне помог своей команде выйти в четвертьфинал, оформив хет-трик в ответном матче с «Атлетико», сделав счет по итогам двух поединков 3:2.

«То, что сделали Роналду и «Ювентус», было впечатляюще. Я думал, что справиться с «Атлетико» будет сложнее. Это был волшебный вечер для Криштиану», — приводит слова Месси Marca.

К слову, и Лионель Месси, и Криштиану Роналду попали в список кандидатом на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Помимо них в числе претендентов на награду числятся нападающий «Ливерпуля» Садио Мане и полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане.

«Бавария» — «Ливерпуль» — 1:3 (первый матч — 0:0)

В параллельной встрече «Бавария» принимала своем поле «Ливерпуль». Первая игра также завершилась нулевой ничьей, и опасность гостевого гола англичан существенно добавляло напряжение в дела мюнхенцев, которые и без того испытывают проблемы по ходу всего сезона.

Как и «Барселона», «Бавария» не стала откладывать все в долгий ящик и хотела добиться преимущества уже в стартовом отрезке матча. Первый опасный момент у ворот Алисона Бекера возник на девятой минуте встречи.

Тьяго Алькантара вовремя среагировал на отскок перед чужой штрафной площадью и пробил в касание на исполнение в сторону дальнего верхнего угла. Однако мяч пролетел над перекладиной.

Через несколько мгновений Хави Мартинес увидел подключение Хамеса Родригеса и сделал сильную передачу «черпачком» в его направлении. Пас на колумбийца оказался неточным, но эпизод заиграл Роберт Левандовски , который неожиданно выскочил из-за спины Вирджила ван Дейка.

Защитники «Ливерпуля» были уверены, что поляк находится в положении вне игры, однако офсайда у форварда «Баварии» не было. Осознавая это, ван Дейк эпизод доиграл до конца, не дав Левандовски беспрепятственно пробить по воротам.

В борьбе за позицию поляк упал, указывая, что на нем нарушали правила, но главный арбитр встречи Даниэле Орсато останавливать игру не стал.

По сути матч шел до первой серьезной ошибки, и допустили ее хозяева.

Вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер , который после серьезной травмы ноги до сих пор не может вернуться на свой прежний уровень, неудачно сыграл на выходе в эпизоде, когда этого даже не требовалось.

Ошибкой голкипера воспользовался Мане, который переиграл немца и точно пробил по пустым воротам.

Сравнять счет хозяевам также удалось в результате ошибки. Защитники «Ливерпуля» прозевали контрвыпад «Баварии», Серж Гнабри легко ушел от Эндрю Робертсона и мощно прострелил в сторону Левандовски.

Жоэль Матип в попытке прервать передачу «срезал» мяч в собственные ворота. 1:1 — с таким счетом команды ушли на перерыв.

Ничейный результат вполне устраивал «Ливерпуль» благодаря правилу выездного гола, однако играть на удержание счета коллектив Юргена Клоппа не умеет. Вследствие этого англичане сделали все, чтобы увезти из Мюнхена победу.

В начале второго тайма Мохамед Салах ворвался в штрафную «Баварии» и мощно пробил по центру. Мяч шел по непростой траектории, виляя из стороны в сторону, но Нойер с ударом египтянина справился.

На 70-й минуте матча защита хозяев вновь дала слабину. Ван Дейк после подачи Джеймса Милнера с углового выиграл верховую борьбу абсолютно у всех и аккуратным кивком головы отправил мяч в сетку ворот немецкого клуба.

Через несколько мгновений очередной момент имел Салах, самостоятельно создав себе все для того, чтобы записать свою фамилию на табло. В контратаке египетский нападающий «накрутил» двух защитников «Баварии», но, войдя в штрафную, нанести акцентированный удар не сумел — помешал Никлас Зюле.

В концовке встречи Салах все-таки принял участие в очередном голе «Ливерпуля».

Мохамед выполнил классный пас с угла штрафной внешней стороной стопы во вратарскую, куда ворвался Мане. Сенегалец, которого никто не опекал, спокойно переиграл Нойера.

3:1 — выездная победа «Ливерпуля», отправившая коллектив Клоппа в четвертьфинал, где, кстати, оказалось четыре английские команды. В последний раз такое происходило в сезоне-2008/09, когда за полуфинал боролись «Ливерпуль», « Манчестер Юнайтед », «Арсенал» и «Челси». Теперь вместо двух последних Англию в плей-офф Лиги чемпионов представляют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур».

По итогам матча наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его подопечным удалось показать свой футбол «разрушить структуру игры „Баварии“.

»Этот результат абсолютно заслуженный. Парни любят этот турнир, они действительно выкладываются на все сто в такие моменты. Их отношение к игре было просто выдающимся. Трио форвардов великолепно себя проявило, они очень много помогали команде», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Главный тренер мюнхенского клуба Нико Ковач , напротив, подчеркнул его команда выступила неудачно, не выполнив план на игру. При этом хорватский специалист уточнил, что победа «Ливерпуля» является заслуженной.

«Нам противостоял очень, очень сильный соперник. Я хотел бы поздравить Юргена Клоппа и весь «Ливерпуль». В двух матчах они были лучшей командой. Они хорошо накрывали наших футболистов. Нам не удалось наладить спокойную комбинационную игру, в частности ввести в игру Левандовского. Поэтому мы проиграли заслуженно», — цитирует Ковача пресс-служба «Баварии».

Таким образом, в четвертьфинал Лиги чемпионов пробились: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» (все — Англия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды). Жеребьевка, которая определит пары, состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.