Семин оценил готовность Смолова к матчу с «Краснодаром» 

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, чего ждет от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", передает "Советский спорт".
Он рассказал, как проходит подготовка к встрече, а и также высказался о готовности нападающего Федора Смолова начать матч в стартовом составе.
"Соперники все серьезные, готовимся в обычном режиме, хорошо, что у нас на базе в нормальном состоянии футбольное поле. "Краснодар" играет в интересный футбол, находится в хороших кондициях.
Конечно, мы хорошо знаем соперника, они нас тоже. Сегодня от их матча никаких неожиданностей не ждем. Будет еще параллельный матч "Спартака" с "Зенитом" за шесть очков, от него многое будет зависеть в таблице.
Что касается возможного выхода Смолова в старте, я надеюсь, но впереди еще два тренировочных дня. За эту позицию конкурируют Фарфан, Эдер и Федор. Но матч с "Анжи" Федор провел хорошо, у него есть большие шансы", — заявил Семин.
Ранее Семина поблагодарили за "реанимацию" Смолова.