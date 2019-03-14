Семин оценил готовность Смолова к матчу с «Краснодаром»

Он рассказал, как проходит подготовка к встрече, а и также высказался о готовности нападающего Федора Смолова начать матч в стартовом составе.

"Соперники все серьезные, готовимся в обычном режиме, хорошо, что у нас на базе в нормальном состоянии футбольное поле. "Краснодар" играет в интересный футбол, находится в хороших кондициях.

Конечно, мы хорошо знаем соперника, они нас тоже. Сегодня от их матча никаких неожиданностей не ждем. Будет еще параллельный матч "Спартака" "Зенитом" за шесть очков, от него многое будет зависеть в таблице.

Что касается возможного выхода Смолова в старте, я надеюсь, но впереди еще два тренировочных дня. За эту позицию конкурируют Фарфан, Эдер и Федор. Но матч с "Анжи" Федор провел хорошо, у него есть большие шансы", — заявил Семин.

Ранее Семина поблагодарили за "реанимацию" Смолова.