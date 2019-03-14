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Семин оценил готовность Смолова к матчу с «Краснодаром» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, чего ждет от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", передает "Советский спорт".
Он рассказал, как проходит подготовка к встрече, а и также высказался о готовности нападающего Федора Смолова начать матч в стартовом составе.
"Соперники все серьезные, готовимся в обычном режиме, хорошо, что у нас на базе в нормальном состоянии футбольное поле. "Краснодар" играет в интересный футбол, находится в хороших кондициях.
Конечно, мы хорошо знаем соперника, они нас тоже. Сегодня от их матча никаких неожиданностей не ждем. Будет еще параллельный матч "Спартака" с "Зенитом" за шесть очков, от него многое будет зависеть в таблице.
Что касается возможного выхода Смолова в старте, я надеюсь, но впереди еще два тренировочных дня. За эту позицию конкурируют Фарфан, Эдер и Федор. Но матч с "Анжи" Федор провел хорошо, у него есть большие шансы", — заявил Семин.
Ранее Семина поблагодарили за "реанимацию" Смолова.
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Футбол , Юрий Семин , Федор Смолов , Спартак , Зенит , Советский спорт
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