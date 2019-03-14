Зидан провел жесткий разговор с игроками «Реала»

"Забудьте о прошлом. Мы начинаем с нуля — неважно, в каком положении каждый из вас находился к настоящему моменту. Не имеет значения, что мы сделали до этого. Никому не гарантировано место в основе, и никто не потерял его. Мы должны провести следующие месяцы с пользой", — цитирует Зидана AS.

Французский специалист пришел на смену Сантьяго Солари 11 марта. После 27 туров чемпионата Испании "Реал" занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды 51 очко.

Ранее сообщалось, что "Реал" объявил о подписании игрока "Порту".