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Зидан провел жесткий разговор с игроками «Реала» 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан провел беседу с футболистами на первой тренировке после своего возвращения, передает "Советский спорт".
"Забудьте о прошлом. Мы начинаем с нуля — неважно, в каком положении каждый из вас находился к настоящему моменту. Не имеет значения, что мы сделали до этого. Никому не гарантировано место в основе, и никто не потерял его. Мы должны провести следующие месяцы с пользой", — цитирует Зидана AS.
Французский специалист пришел на смену Сантьяго Солари 11 марта. После 27 туров чемпионата Испании "Реал" занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды 51 очко.
Ранее сообщалось, что "Реал" объявил о подписании игрока "Порту".
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Футбол , Зинедин Зидан , Реал , Советский спорт
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