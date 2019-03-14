Аршавин нашёл себе новое занятие

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментирует матч отборочного тура к чемпионату Европы по футболу между командами России и Казахстана.

Как сообщает «Чемпионат», Аршавин отработает на матче вместе с Константином Геничем. Встреча в прямом эфире будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ».

Игра состоится в Астане на стадионе «Астана-Арена» 24 марта, начало — в 17:00 по московскому времени.

Аршавин завершил карьеру футболиста в 2018 году выступлениями за казахстанский «Кайрат». В качестве игрока сборной России он выиграл бронзу чемпионата Европы-2008.

Определён лучший российский футболист в истории ЛЧ, писал News.ru.