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Аршавин нашёл себе новое занятие 

News.ru + ещё 4 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментирует матч отборочного тура к чемпионату Европы по футболу между командами России и Казахстана.
Как сообщает «Чемпионат», Аршавин отработает на матче вместе с Константином Геничем. Встреча в прямом эфире будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ».
Игра состоится в Астане на стадионе «Астана-Арена» 24 марта, начало — в 17:00 по московскому времени.
Аршавин завершил карьеру футболиста в 2018 году выступлениями за казахстанский «Кайрат». В качестве игрока сборной России он выиграл бронзу чемпионата Европы-2008.
Определён лучший российский футболист в истории ЛЧ, писал News.ru.
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