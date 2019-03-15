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Вспомнить все 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
В плей-офф Лиги чемпионов чуть ли не каждую неделю случаются сенсации, которые заставляют срывать голос и хвататься за голову. Уже на первой стадии из турнира вылетел «Реал», а это значит, что мы впервые за четыре года получим нового победителя. А еще был волшебный вечер в Париже, разгром немцев и триумф англичан. Лига чемпионов, пожалуйста, не останавливайся!
«Реала» и «Баварии» нет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые за 11 лет. А четыре английских клуба пробились в эту стадию впервые за десятилетие. А еще впервые за 13 лет в 1/4 нет ни одного немецкого клуба. Еще многое произошло впервые — как, например, итоговый проигрыш команды после выездной победы в первом матче со счетом 2:0.
Каждую весну мы смотрим плей-офф Лиги чемпионов и говорим: «Спасибо, ты шикарна». И каждый раз кажется, что лучше быть попросту не может. И каждый раз оказывается, что может. В этом сезоне столь привычный турнир вдруг решил вернуть фанатов лет на 10 назад — во времена, когда футбольная романтика, казалось, уже находилась при смерти, но еще держалась.
Все эти «впервые» — они ведь не впервые на самом деле, это вещи, которые были когда-то там, а этой весной повторяются. Кому-то от этого радостно. А кто-то фанат ПСЖ.

«Я никогда не»

В 2017 году парижане в 1/8 финала напоролись на «Барселону», разбили ее дома со счетом 4:0, а потом стали участниками Того Самого Матча — 1:6 на «Камп Ноу» и вылет на первой же стадии плей-офф Лиги чемпионов. Казалось, что такого больше не будет никогда. Во всяком случае, точно не с ПСЖ.
Первую игру с «Манчестер Юнайтед» на выезде парижане провели будто команда, которая Лигу чемпионов выигрывала уже раз семь. На чужом поле подопечные Томаса Тухеля деловито разделали англичан — 2:0. Перед ответной домашней встречей ПСЖ чувствовал себя предельно комфортно, тем более что МЮ из-за травм не мог рассчитывать на добрый десяток игроков, которые в теории могли бы выйти в старте. А еще и Поль Погба, вдохновенно играющий после ухода Жозе Моуринью, схватил глупую красную карточку.
Что произошло с ПСЖ? Есть ощущение, что команда вышла не играть, а выигрывать. Причем последнее не имеет ничего общего с банальной уверенностью в своих силах, в спорте столь необходимой, — игроки в синих майках просто появились на поле, чтобы нужный счет сам пришел к ним в руки, чтобы им для этого делать ничего не пришлось. Разве стал бы мотивированный на игру человек на первых же минутах отдавать пас, после которого Ромелу Лукаку спокойно убежал один на один и забил? Или играть в волейбол в своей штрафной уже на последних минутах?
Здоровой оказалась лишь реакция ПСЖ на первый пропущенный гол. Парижане взяли игру под свой контроль и реально возили соперника до того момента, пока в быстрой атаке Хуан Бернат не вонзил мяч в пустой угол ворот Давида Де Хеа. А потом футбола не было. «Юнайтед» не играл, а ждал ошибки ПСЖ. Парижане, в свою очередь, просто ждали, когда они победят. В итоге гол Маркуса Рэшфорда с пенальти уже в добавленное время разбудил примерно половину Европы. Молодняк, который приехал в Париж из Англии, спустя пару минут в полном составе без футболок стоял перед маленькой армией фанатов «Манчестер Юнайтед» и вместе с ними отмечал возрождение полузабытого Ферги-тайм.
Есть вещи, которые не купишь за деньги. Например, менталитет победителей. Нет сомнений: однажды ПСЖ выиграет Лигу чемпионов. Но то будет время, в котором деньги будут решать все.

Грустный праздник

В том же 2017-м была такая команда, «Монако». Даже не команда, а полноценная, громкая сенсация. Молодой состав с шумом переехал «Манчестер Сити» и дортмундскую «Боруссию», добравшись до полуфинала. Помнится, после победы в 1/8 финала над англичанами монегаски создали впечатление команды, молодость и дерзость которой не оставит шансов вообще никому. Но «Ювентус» в полуфинале разобрался с «Монако» спокойно и стильно.
Роль «Монако» в 2019-м исполнил «Аякс», но его успех оказался даже громче. Его проще воспринять по пунктам:
— парни 20-22 лет;
— вышли в четвертьфинал;
— разгромив «Реал»;
— на «Сантьяго Бернабеу».
1:4 в Мадриде. Невероятная игра Душана Тадича, которому, правда, 30 лет, и абсолютная безвольность «Реала». В специальной ложе на домашнем стадионе перед матчем устроился капитан Серхио Рамос. Он пропускал матч из-за желтой карточки, которую получил специально, чтобы не быть под угрозой дисквалификации в четвертьфинале — в голове защитника все было уже распланировано. Так вот, в этой же ложе была установлена камера, которая должна была зафиксировать радость Рамоса от победы над «Аяксом».
А на следующий день «Реалу» исполнялось 117 лет.
«Аяксу», конечно, повезло попасть на разобранный «Реал», в этом сезоне скорее мучающийся, чем играющий. Но имена и регалии делают свое дело: голландский клуб обыграл обладателя Кубка чемпионов последних трех сезонов. Обыграл уверенно и по делу.

Роналду и Месси все еще на другой планете

Пример «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» должен был вдохновить «Лион» — аутсайдера в паре с «Барселоной», имевшего вполне ощутимые шансы на успех после домашней нулевой ничьей. Нужен был гол в гостях. Французы его забили, правда, в ответ получили сразу пять. Четыре из них организовал Лео Месси, вновь напомнивший о своем величии. Будто кто-то о нем забывал.
Аргентинец отличился дважды и еще два раза ассистировал партнерам. Первый мяч Месси забил с пенальти, исполнив издевательский удар паненкой. Но вопросов к нему нет — он сам решает, как делать голы. Больше сомнений вызывает причина, по которой судья указал на точку. Луис Суарес, заработавший одиннадцатиметровый, после матча признался, что сам наступил на ногу защитнику и упал. Арбитр же принял решение после просмотра видеоповтора — и это стало первым серьезным вопросом к новой системе.
Кто знает, как бы пошла игра, не будь этого пенальти. Сейчас же можно только констатировать: Месси провел обычную для себя выдающуюся игру, как и его одноклубники.
После матча аргентинец, в числе прочего, высказал восхищение португальцем Криштиану Роналду. И это именно тот случай, когда голос Лео растворился в общем гуле восторга: форвард «Ювентуса» накануне сделал игру против «Атлетико».
В туринцев, как и в самого Роналду, не то чтобы никто не верил. Просто все знали, каким может быть «Атлетико», если захочет защищать добытое преимущество. А оно было серьезным: в Мадриде хозяева победили со счетом 2:0. Случайный гол на чужом поле сделал бы «матрасников» просто непобедимыми.
Но неслучайно «Атлетико» — одна из любимых команд Криштиану, от него ей достается особенно часто. В ответке португалец дважды забил головой, а в конце уверенно реализовал пенальти. Никаких сил на ответный штурм, или хотя бы его подобие, у «Атлетико» не осталось. «Ювентус», находясь в критической ситуации, нашел из нее самый прямой выход и спокойно добился желаемого. А мадридцы будто и не сопротивлялись.
Роналду велик. Месси велик.

Англия снова в деле

В 2009-м четвертьфинальная сетка наполовину состояла из английских клубов во главе с «Манчестер Юнайтед» — тогдашним действующим обладателем «ушастого» кубка. Победила, правда, «Барселона», явившая миру совершенно новый футбол за авторством тренера Хосепа Гвардиолы. Испанец больше нигде не был так успешен: ни с «Баварией», ни с «Манчестер Сити». Впрочем, его нынешний клуб всерьез рассчитывает на победу и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. А вот у «Баварии» все плохо.
Яростного сопротивления осторожному «Ливерпулю» мюнхенцы на своем поле не оказали, уступили со счетом 1:3 и вылетели из турнира на непозволительно ранней стадии. Англичане и в первой игре задавили соперника прессингом, только ощутимой выгоды из этого не извлекли. Зато во втором матче футболисты Юргена Клоппа показали отличную реализацию и спокойно прошли дальше. Даже немного обидно, что «Баварию» вынесли вперед ногами так легко.
Но «Ливерпуль» был действительно хорош. Англичане вообще прошлись по немцам в 1/8 финала. «Тоттенхэм» разделался с дортмундской «Боруссией», которая в первой половине сезона смотрелась очень хорошо. «Сити» Гвардиолы сделал что-то страшное с «Шальке» — 7:0 в ответном матче. На следующий день немцы устроили распродажу футболок, но кто захочет покупать майку, на которой останутся следы такого насилия?
Несколько инородным предметом во всем этом великолепии было противостояние «Порту» и «Ромы». Это команды с не самыми звучными названиями, потому забыть о них было нетрудно, хотя и они подарили заметную интригу: итальянцы в первой встрече выиграли со счетом 2:1, но «Порту» дома был чуть лучше — 3:1.
Лига чемпионов каждый год будто заставляет нас переживать в памяти лучшие моменты, но это не приводит к тоскливой ностальгии. История вроде как повторяется, но с новыми подробностями и действующими лицами, наблюдать за которыми все увлекательнее. Впереди — главные матчи лучшего турнира Европы. Кажется, на этот раз будет еще горячее.
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Футбол , Статьи , Маркус Рэшфорд , Хуан Бернат , Лионель Месси , Томас Тухель , Луис Суарес , Поль Погба , Криштиану Роналду , Реал , Манчестер Юнайтед
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