Сборная России — 2019. Какой она будет

Новая роль Дзюбы, шансы для новичков и другие главные вопросы по составам на матчи с Казахстаном и Бельгией.

Самая позитивная новость

Наша сборная скверно закончила прошлый год, без шансов проиграв Германии в контрольном матче и Швеции — в Лиге наций, упустив первое место и путёвку в высший дивизион турнира. Всё это не могло не отразиться на всеобщем настроении, кто-то даже успел подумать, что эффект от сказочного чемпионата мира окончательно канул в прошлое, а впереди — сплошь тоска и разочарование.

Но в ноябре четверых в обойме команды не оказалось вовсе, а пятый, Дзюба, приехал после травмы и в полуразобранном состоянии. В результате обновлённая команда, оставшаяся без ментальных и игровых лидеров, показала тогда невразумительный и беспомощный футбол. Сейчас же весь основной каркас должен быть на месте. Если будет всё в порядке с физической формой, то и Зобнин, и Головин, и Черышев, и Марио Фернандес, и Дзюба выйдут в стартовом составе, а мы увидим прежнюю команду.

Как изменятся функции Дзюбы?

Артём пропустил ответный матч с «Вильярреалом», и мы пока не знаем, не помешают ли ему проблемы со здоровьем приехать в расположение национальной команды. Но будем исходить из благоприятного сценария: у футболиста недомогание, а Сергей Семак накануне просто перестраховался.

В любом случае Дзюба сейчас совсем не такой, как летом или ранней осенью. Он больше не выигрывает по 30 единоборств за игру, не пылает энергией, а забивал в последний раз ещё 25 октября в матче с «Бордо». С тех пор прошло 11 матчей за «Зенит» и сборную России… Однако если рассуждать об отсутствии голов на сегодняшнем этапе, то дело, разумеется, не только в форме Дзюбы, но и в его функциях. «Вы посмотрите, на какой позиции он играет, — справедливо заметил Черчесов. — Надо быть объективным — Артём выходит в оттяжке. В то же время, если посмотреть статистику в матче с »Уралом» , Дзюба поучаствовал в около 50 единоборств, а Азмун — в 16. Этот вопрос лучше задать Семаку, он лучше расскажет, какие задания он даёт нападающему. Понятно, что голы тоже важны, но в последней игре Дзюба помог забить Ригони».

Перенос функций футболистов из клуба в сборную, особенно в условиях нехватки времени, — один из методов работы Черчесова, поэтому Станислав Саламович уже намекнул, что взгляды тренерского штаба на роль Артёма на поле могут измениться. Речь, скорее всего, идёт о варианте игры с двумя чистыми нападающими, как в «Зените», где один форвард (Дзюба) будет стягивать на себя соперников и цепляться за мячи, а другой ( Фёдор Смолов или, что менее вероятно, Фёдор Чалов ) — иметь больше свободы, принимать скидки и выходить на ударные позиции.

Во время чемпионата мира фактическим вторым нападающим в моменты атаки становился Черышев, смещавшийся в центр с фланга, тогда как растерявший уверенность Смолов выходил после стартового матча исключительно на замену. Сейчас Черчесов может попробовать два альтернативных варианта. Первый — переход на систему 4-4-2 по примеру «Зенита». Тот же Черышев в систему без проблем впишется, поскольку в «Валенсии» он играет точно в такой же. Однако эта расстановка станет излишне атакующей и рискованной в матче с теми же бельгийцами. Вероятно, если её и стоит попробовать, то позже — например в игре с Казахстаном. Другой вариант — возвращение к 3-5-2, которое может снова стать актуальным, учитывая, что в первом же матче нам придётся противостоять мощнейшей сборной Бельгии. Но из этого модуля, скорее всего, выпадет Черышев (роль латераля — не для него), да и все вызванные центральные защитники в своих клубах играют по системе 4-Х-Х, поэтому времени на отработку и возвращение базовых навыков может не хватить. Скорее всего, с Бельгией наша сборная сыграет по сбалансированной и типичной для самой себя 4-2-3-1, а Дзюба, если будет здоров и готов, выйдет в основе с прежними функциями. С Казахстаном уже могут появиться другие варианты.

Какие шансы у новичков?

Официально новичок у сборной один — центральный защитник из «Арсенала» Максим Беляев . Он вызван впервые в карьере, хотя присматривались к нему долго. Беляев стабильно выглядит в единоборствах, хорош в игре на опережение, уверенно стоит на ногах. Недостатки — недостаточная разворотливость и скорость, что сказывается при быстрых атаках соперника, и не самый высокий прыжок, из-за чего Максим порой уступает в верховых единоборствах. Приглашение Беляев получил из-за отсутствия выпавшего из обоймы «Фенербахче» Романа Нойштедтера . Положение у него будет таким же — после знакомства станет резервистом и получит игровое время разве что в случае травм основных исполнителей.

Также внимания заслуживает наличие в списке Магомеда Оздоева Вячеслава Караваева , которые не вызывались уже давно, а второй и вовсе приглашался в команду лишь раз, на экспериментальный сбор перед игрой с «Динамо». Оздоев шикарно провёл ответный матч с «Фенербахче» и стартовую встречу чемпионата с «Уфой», показав отличное движение и выполнив чуть ли не треть всех оборонительных действий команды. Именно за этот короткий отрезок он удостоился внимания от Черчесова и сейчас вполне может выйти на замену в любом из матчей, если потребуется повысить мобильность средней линии. С Караваевым всё немного сложнее. В «Твенте» у Леонида Слуцкого он играет исключительно на правой бровке, действует полезно, много подключается к атакам, однако по уровню его сложно сравнивать с Марио Фернандесом. У натурализованного бразильца выше скорость, разнообразнее включения вперёд, выше эффективность фланговых передач, и, главное, он лучше борется за мяч после длинных забросов, чем даёт дополнительную опцию при выходе в атаку. Было бы интересно посмотреть на Караваева слева — на этом фланге нашей команде не хватает сильного современного защитника с набором атакующих умений. Однако правоногий Вячеслав выходит на неродной позиции в исключительных случаях. В последний раз это было ровно год назад, в марте 2018-го. Если даже Черчесов и захочет попробовать вариант с рокировкой, то ему понадобится время. Пока Караваев — исполнитель глубокого запаса. Тогда как ещё один «полуновичок», Чалов, наоборот, вполне может получить какое-то игровое время. Фёдор-младший доказал, что прогрессирует и приобретает необходимые для Черчесова качества (сохранение мяча, борьба, работа вне штрафной, игра в матчах с топ-соперниками), поэтому в этот раз его шансы на выход на замену можно расценить намного выше, чем осенью.

Какой он, состав на Бельгию и Казахстан?

В ближайшей игре будет сделана ставка на основной костяк, физическую готовность и действующие связки. При условии травмы Лунёва в воротах, скорее всего, сыграет Гилерме. В центре обороны безальтернативной видится спартаковская пара Джикии и Кутепова, слева в обороне выйдет старожил команды Кудряшов, в опорной зоне оптимальным сочетанием станет пара Зобнин — Газинский, а универсальный Кузяев способен сыграть справа.

Чемпионат

В игре с более скромным Казахстаном мы, вероятно, увидим пробу более атакующей формации. Главное, чтобы за оставшиеся до начала международной паузы дни не случилось никакого форс-мажора. Терять ключевых футболистов перед вступлением нашей команды в новый цикл совершенно не хочется.