Смолов сделал неутешительный прогноз для мира на ближайшие 50 лет

Форвард "железнодорожников" считает, что ситуация в мире ухудшится.

"Вряд ли станет лучше. Думаю, к сожалению, будет еще больше межнациональных конфликтов на религиозной почве", — заявил игрок сборной России.

Также он ответил на вопрос, какое бы событие в истории человечество хотел изменить.

"Как бы это банально ни звучало — но я бы предотвратил все войны. В них погибают ни в чем не повинные люди, не имеющие отношения к конфликту", — цитирует Смолова официальный сайт "Локомотива".

Ближайшая встреча столичного клуба, в которой он сыграет против "Краснодара", пройдет 17 марта в 16.30 по московскому времени.