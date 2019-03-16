Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов рассказал, что, по его мнению, изменится в мире в ближайшие 50 лет, передает "Советский спорт".
Форвард "железнодорожников" считает, что ситуация в мире ухудшится.
"Вряд ли станет лучше. Думаю, к сожалению, будет еще больше межнациональных конфликтов на религиозной почве", — заявил игрок сборной России.
Также он ответил на вопрос, какое бы событие в истории человечество хотел изменить.
"Как бы это банально ни звучало — но я бы предотвратил все войны. В них погибают ни в чем не повинные люди, не имеющие отношения к конфликту", — цитирует Смолова официальный сайт "Локомотива".
Ближайшая встреча столичного клуба, в которой он сыграет против "Краснодара", пройдет 17 марта в 16.30 по московскому времени.
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