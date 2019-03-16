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Доход ФИФА от чемпионата мира в России составил $5,3 млрд 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Фото: ТАСС
Международная федерация футбола (ФИФА) заработала $5,3 млрд от проведения чемпионата мира 2018 года в России. Об этом говорится в финансовом отчете ФИФА, опубликованном на сайте организации.
При составлении отчета учитывался период с 2015 по 2018 год, куда вошли все категории доходов за это время — телевизионные права, права на маркетинг, лицензирование, продажа билетов, также во внимание принимались категории, не связанные напрямую с мировым первенством. Всего за трехлетний цикл ФИФА заработала $6,4 млрд, 83% от общей суммы ФИФА принесла выручка от проведения чемпионата мира в России. Отмечается, что объем инвестиций в чемпионат мира по футболу составил $1,8 млрд, таким образом, чистая прибыль ФИФА составила более $3,5 млрд Чемпионат мира в России стал самым прибыльным в истории организации.
Также отмечается, что общее число зрителей, посетивших матчи ЧМ-2018, составило более 3 млн Чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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