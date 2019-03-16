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Известного футболиста нашли мертвым в лесу 

Газета.Ru + ещё 3 10 часов назад
Фото: соцсети
Бывший футболист Майк Таласситис был обнаружен мертвым в лесу около своего дома в английском графстве Эссекс, сообщает "Советский спорт".
Спортсмену было 26 лет. По информации Mirror, причина смерти не разглашается.
Таласситис успешно выступал за молодежную сборную Кипра U21.
Но популярным его сделал не спорт, а участие в 2017 году в шоу знакомств «Остров любви». Из-за непристойного поведения Таласситиса прозвали «Грязный Майк». У игрока была репутация негодяя.
Ранее вратарь сборной Новой Зеландии по мини-футболу был застрелен в мечети.
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