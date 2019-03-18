Каталонская "Барселона" не будет вести переговоры по трансферу нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Marca.
Сине-гранатовые хотят найти долгосрочную замену 32-летнему уругвайцу Луису Суаресу.
В издании отмечают, что каталонцам больше подходят Лука Йович, Тимо Вернер и Макси Гомес.
Удержать "Барселону" от покупки мог прошлогодний отказ форварда. Француз отклонил предложение клуба в документальном фильме, снятом защитником "Барсы" Жераром Пике.
Из-за этого случая в команде клуба отрицательно относятся к приобретению Гризманна в состав.
Ранее сообщалось, что "Барселона" снова попробует приобрести Гризманна.