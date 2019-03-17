Агент Еременко рассказал о мотивации футболиста 

Агент футболиста "Ростова" Романа Еременко Марко Трабукки прокомментировал дубль своего клиента в ворота казанского "Рубина" в матче 20-о тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
По словам специалиста, в какой-то момент от Еременко отвернулись все топ-клубы чемпионата России.
"У "Зенита" и "Локомотива" хватало хавбеков. У "Краснодар" появились этические соображения. "Спартак"выбрал Аяза Гулиева. Ну, а ЦСКА обиделся на решение Еременко изначально выбрать "Спартак", — объяснил Трабукки.
Он отметил, что такая ситуация лишь добавила полузащитнику желания вернуться на поле и показать себя.
"Отказы только добавили Роме злости и желания доказать всем, что он — один из самых сильных игроков в российском чемпионате", — заключил агент.
Еременко в 2016 году был дисквалифицирован на два года за употребление наркотиков.
Ранее футболист забил впервые после двухлетней дисквалификации за кокаин.