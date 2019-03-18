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Футболистки сборных России и Швейцарии подрались во время матча на юношеском ЧЕ 

ТАСС + ещё 14 46 минут назад
Фото: кадр видео
Футболистки юношеских сборных России и Швейцарии (до 17 лет) устроили драку во время матча элитного раунда чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации женского футбола России.
Во втором тайме капитан швейцарской команды Элла Люстина не отдавала мяч россиянкам. Капитан сборной России Жозе-Диана Памен Тчато, толкнув швейцарку, отобрала у нее мяч. Люстина в свою очередь пнула россиянку, получив в ответ удар по лицу. Обе футболистки были удалены с поля.
Встреча прошла 16 марта в сербском городе Стара-Пазова и завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Швейцарии. Российская команда заняла четвертое место на групповом этапе, потерпев поражения во всех трех матчах, и завершила выступление на турнире.
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