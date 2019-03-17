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Караваев не ожидал вызова в сборную России 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболист голландского «Витесса» Вячеслав Караваев признался, что вызов в национальную сборную от Станислава Черчесова для него стал неожиданностью, а также рассказал, как его поздравил клубный тренер Леонид Слуцкий.
«Леонид Викторович Слуцкий поздравил, сказал: «Молодец, продолжай в том же духе». О вызове в сборную узнал из сообщения, которое мне кто-то отправил. Для меня это было неожиданно и приятно», — приводит слова футболиста пресс-служба сборной России.
Также футболист добавил, что в самолёте по дороге в Россию его не узнавали.
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Футбол , Станислав Черчесов , Леонид Слуцкий , Вячеслав Караваев
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