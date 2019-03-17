Караваев не ожидал вызова в сборную России

«Леонид Викторович Слуцкий поздравил, сказал: «Молодец, продолжай в том же духе». О вызове в сборную узнал из сообщения, которое мне кто-то отправил. Для меня это было неожиданно и приятно», — приводит слова футболиста пресс-служба сборной России.

Также футболист добавил, что в самолёте по дороге в Россию его не узнавали.

Ранее Погребняк заявил, что уважает всех игроков, но в сборной должны играть те, кто родился в России