Полиция опровергла слухи о драке фанатов «Спартака» и «Зенита»

В пресс-службе главка МВД Москвы опровергли информацию, согласно которой фанаты «Спартака» «Зенита» устроили массовую драку в преддверии матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Информация о массовой драке болельщиков в трамвае в Сокольниках, размещенная в отдельных СМИ, не соответствует действительности», — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.

По его словам, в полицию действительно поступила информация о конфликте болельщиков, но всё закончилось словесной перепалкой.

«В результате произошедшего пострадавших нет, с заявлениями и сообщениями о телесных повреждениях в полицию никто не обращался», — добавили в пресс-службе.

До этого в одном из Telegram-каналов появилась информация, что фанаты «Спартака» в московском районе Сокольники напали на трамвай, в котором находились болельщики «Зенита».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 17 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — 19:00.