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Полиция опровергла слухи о драке фанатов «Спартака» и «Зенита» 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Global Look Press
В пресс-службе главка МВД Москвы опровергли информацию, согласно которой фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в преддверии матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Информация о массовой драке болельщиков в трамвае в Сокольниках, размещенная в отдельных СМИ, не соответствует действительности», — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.
По его словам, в полицию действительно поступила информация о конфликте болельщиков, но всё закончилось словесной перепалкой.
«В результате произошедшего пострадавших нет, с заявлениями и сообщениями о телесных повреждениях в полицию никто не обращался», — добавили в пресс-службе.
До этого в одном из Telegram-каналов появилась информация, что фанаты «Спартака» в московском районе Сокольники напали на трамвай, в котором находились болельщики «Зенита».
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 17 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — 19:00.
Ранее сообщалось, что голкипер «Зенита» Андрей Лунёв, скорее всего, пропустит матч со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ.
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Футбол , Андрей Лунев , Спартак , Зенит , МВД , РИА Новости
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