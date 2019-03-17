Павлюченко поддержал Погребняка после скандального высказывания

Погребняк отметил, что ему смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России.

"То, что хотят дисквалифицировать Погребняка, — это такой бред, что я вообще не понимаю. Человек высказал свое мнение. Я тоже много об этом высказывался, и я тоже считаю, что в сборной должны играть свои футболисты. Надо выращивать своих молодых футболистов, у нас есть много футболистов, которые достойны играть в сборной. Поэтому за что давать дисквалификацию сложно понять", — цитирует Павлюченко Sport24.

Экс-игрок сборной отметил, что и сам часто выступал с критикой натурализации.

Ранее сообщалось, что Погребняка могут дисквалифицировать за слова о темнокожих игроках.