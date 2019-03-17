Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поддержал форварда екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка, выступившего против натурализации игроков.
Погребняк отметил, что ему смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России.
"То, что хотят дисквалифицировать Погребняка, — это такой бред, что я вообще не понимаю. Человек высказал свое мнение. Я тоже много об этом высказывался, и я тоже считаю, что в сборной должны играть свои футболисты. Надо выращивать своих молодых футболистов, у нас есть много футболистов, которые достойны играть в сборной. Поэтому за что давать дисквалификацию сложно понять", — цитирует Павлюченко Sport24.
Экс-игрок сборной отметил, что и сам часто выступал с критикой натурализации.
Ранее сообщалось, что Погребняка могут дисквалифицировать за слова о темнокожих игроках.