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Швец принес победу «Ахмату» в матче с «Уфой» 

Soccer News + ещё 11 2 часа назад
Фото: Soccer News
В матче 20-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле проиграла "Ахмату" со счетом 0:1. Единственный гол во втором тайме забил Антон Швец.
Благодаря этой победе "Ахмат" поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Уфа" осталась в зоне вылета и находится на 15-й позиции.
"Уфа" — "Ахмат" — 0:1 (0:0) Гол: Швец, 72 — 0:1 "Уфа": Беленов, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Карп, Сысуев (Алиев, 70), Тилль, Бизяк (Вомбергар, 65), Ванек (Пауревич, 76), Аликин, Кротов.
"Ахмат": Городов, Семенов, Плиев, Родолфо, Уциев, Шиманьски (Иванов, 84), Исмаэл, Раванелли (Бериша, 73), Швец, Мохаммади, Балай (Мбенг, 67).
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