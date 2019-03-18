Тренер «Спартака» заговорил о единстве России и Украины

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер» рассказал, о чем общался с украинским защитником «Зенита» Ярославом Ракицким после матча Российской премьер-лиги (РПЛ).

Кононов обнял Ракицкого и сказал, что рад видеть его в «Зените» и России. Тренер пожелал футболисту чувствовать себя как дома.

«Россия и Украина должны быть едины», — добавил он.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» завершился вничью со счетом 1:1. После 20 туров РПЛ петербургская команда лидирует в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. Красно-белые занимают пятое место с 33 очками.

Ракицкий перешел из донецкого «Шахтера» в «Зенит» в январе этого года. Украинские болельщики остались недовольны трансфером защитника в российскую команду и называли его предателем. Футболист также не был вызван в сборную Украины на матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2020.