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Кононова не волнует возможное присутствие Карреры 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нынешний наставник московского "Спартака" Олег Кононов не задумывается о присутствие на игре экс-тренера Массимо Карреры, передает "Матч ТВ".
Специалист признался, что не испытает никакого дискомфорта.
"Я не чувствую никакого дискомфорта от того, что на матче может присутствовать Каррера. Меня это не волнует. Предпочитаю думать о важном противостоянии. Это "Зенит", это дерби русских городов", — сказал Кононов в эфире "Матч Премьер".
Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги "Спартак" — "Зенит" состоится в Москве на стадионе "Открытие Арена".
54-летний Каррера работал в "Спартаке" с 2016 по 2018 год и привел клуб к победе в чемпионате России.
Ранее Каррера присутствовал на матче "Локомотива" с "Краснодаром".
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Футбол , Массимо Каррера , Олег Кононов , Спартак , Зенит
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