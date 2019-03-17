Кононова не волнует возможное присутствие Карреры

Специалист признался, что не испытает никакого дискомфорта.

"Я не чувствую никакого дискомфорта от того, что на матче может присутствовать Каррера. Меня это не волнует. Предпочитаю думать о важном противостоянии. Это "Зенит", это дерби русских городов", — сказал Кононов в эфире "Матч Премьер".

Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги "Спартак" — "Зенит" состоится в Москве на стадионе "Открытие Арена".

54-летний Каррера работал в "Спартаке" с 2016 по 2018 год и привел клуб к победе в чемпионате России.

Ранее Каррера присутствовал на матче "Локомотива" с "Краснодаром".