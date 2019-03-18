Вратарь «Наполи» упал в обморок во время игры

Вратарь "Наполи" Давид Оспина получил травму головы во время матча 28-го тура чемпионата Италии против "Унидзе" (4:2), сообщает "Советский спорт"

В самом начале игры голкипер столкнулся с игроком соперника Игнасио Пуссетто и ударился головой. Медики перебинтовали голову Оспины, и он принял решение продолжить игру.

Однако уже на сороковой минуте первого тайма вратарю стало хуже, и он упал в обморок. Медики отправили колумбийского игрока в ближайшую больницу, где тот вскоре пришел в себя.

При этом ничего серьезного по итогам обследования у вратаря выявлено не было. Однако Оспина останется в клинике на протяжении двух суток, чтобы врачи смогли понаблюдать за его состоянием.

Права на Оспину принадлежат лондонскому "Арсеналу", за "Наполи" он выступает на правах аренды.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Италии.