Англия разгромила Чехию благодаря хет-трику Стерлинга 

В группе A отборочного турнира чемпионата Европы—2020 сборная Англии разгромила национальную команду Чехии, передает "Советский спорт".
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 5:0.
Хет-трик оформил Рахим Стерлинг. Еще один гол на счету Гарри Кейна. Также мяч в собственные ворота отправил защитник чехов Томаш Калас.
Евро-2020. Квалификация. Группа A. Первый турАнглия — Чехия — 5:0Голы: 1:0 — Стерлинг — 24, 2:0 — Кейн — 45+2 (с пенальти), 3:0 — Стерлинг — 62, 4:0 — Стерлинг — 68, 5:0 — Калас — 84 (автогол)
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