Дзюба стал капитаном сборной России на отборочные матчи ЧЕ-2020

Футболист будет капитаном национальной команды в матчах отборочного цикла ЧЕ-2020 со сборными Бельгии и Казахстан.

По словам тренера, футболист будет капитаном в матчах отборочного цикла ЧЕ-2020 со сборными Бельгии и Казахстана. Эти встречи состоятся 21 и 24 марта.

«Капитаном на эти игры будет Дзюба», — цитирует «Р-Спорт» Станислава Черчесова.