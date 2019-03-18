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Черчесова связали с конфликтом Игнатьева и «Краснодара» 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов может быть причастен к конфликту, который произошёл между форвардом Иваном Игнатьевым и «Краснодаром». Об этом заявил известный журналист Василий Уткин.
«Все чаще и чаще говорят, что стоит за этой историей некий Алан Агузаров. Кто же он такой, помимо того, что он добропорядочный человек и юрист? Вообще не очень футбольный человек. Просто-напросто очень давно ведет дела нынешнего главного тренера сборной России Станислава Саламовича Черчесова», — заявил Уткин в эфире «Футбольного клуба».
По мнению Уткина, Агузаров — не кто иной, как «номинант». То есть, человек, который публично занимается теми или иными делами, но на самом деле призван скрыть другую, более значимую фигуру.
«Всё то, чего нет у Алана Агузарова, а именно: футбольный бэкграунд, связи и, самое главное, возможности разговаривать с футболистами в закрытой комнате один на один и предложением разнообразных бонусов, — все это есть у клиента Алана Агузарова Станислава Черчесова. И больше никаких таких контактов у Алана Агузарова нет», — заключил Уткин.
После отказа продлевать контракт с «Краснодаром» Игнатьев был переведён во вторую команду южан.
Ранее News.ru сообщал, что Станислав Черчесов определился с капитаном сборной России.
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Футбол , Станислав Черчесов , Иван Игнатьев , Василий Уткин
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