Фанатов киевского «Динамо» обвинили в расизме после матча с «Челси»

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Лондонский "Челси" обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с жалобой на поведение фанатов киевского "Динамо" во время ответного матча Лиги Европы, передает РИА "Новости" "Мы подтверждаем, что в последние минуты матча небольшая группа болельщиков "Динамо" оскорбляла одного из наших игроков на почве расизма. Мы осуждаем такое отвратительное поведение. Мы ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование, а мы будем сотрудничать", — говорится в заявлении клуба. Встреча между "Динамо" и "Челси", прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Ранее была названа дата рассмотрения дисциплинарного дела в отношении нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду