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Фанатов киевского «Динамо» обвинили в расизме после матча с «Челси» 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Лондонский "Челси" обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с жалобой на поведение фанатов киевского "Динамо" во время ответного матча Лиги Европы, передает РИА "Новости".
"Мы подтверждаем, что в последние минуты матча небольшая группа болельщиков "Динамо" оскорбляла одного из наших игроков на почве расизма. Мы осуждаем такое отвратительное поведение. Мы ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование, а мы будем сотрудничать", — говорится в заявлении клуба.
Встреча между "Динамо" и "Челси", прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
Ранее была названа дата рассмотрения дисциплинарного дела в отношении нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
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Футбол , Криштиану Роналду , УЕФА , РИА Новости
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