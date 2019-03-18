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Жирков извинился перед Глушенковым за инцидент в матче «Спартак» — «Зенит» 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков принёс свои извинения перед хавбеком московского «Спартака» Максимом Глушенковым за инцидент, который произошёл во время матча команд в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Приношу свои извинения, что не совладал с эмоциями!» — написал Жирков в своём Instagram, опубликовав фото эпизода.
Во втором тайме игры Глушенков вступил в борьбу с нападающим Себастьяном Дриусси. По её итогу аргентинец упал, а Жирков ударил по мячу и попал в спину полузащитника «Спартака».
Ранее сообщалось, что КДК РФС не станет рассматривать эпизод с Глушенковым и Жирковым в матче «Спартак» — «Зенит».
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