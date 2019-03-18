Жирков извинился перед Глушенковым за инцидент в матче «Спартак» — «Зенит»

Защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков принёс свои извинения перед хавбеком московского «Спартака» Максимом Глушенковым за инцидент, который произошёл во время матча команд в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). «Приношу свои извинения, что не совладал с эмоциями!» — написал Жирков в своём Instagram, опубликовав фото эпизода. Во втором тайме игры Глушенков вступил в борьбу с нападающим Себастьяном Дриусси . По её итогу аргентинец упал, а Жирков ударил по мячу и попал в спину полузащитника «Спартака». Ранее сообщалось, что КДК РФС не станет рассматривать эпизод с Глушенковым и Жирковым в матче «Спартак» — «Зенит».