Финал Кубка России пройдет 22 мая

Финальный матч Кубка России-2018/19 по футболу состоится 22 мая, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

РПЛ в понедельник опубликовала даты матчей оставшихся туров весенней части чемпионата России, а также дату проведения финала Кубка России. Место проведения встречи пока не определено.