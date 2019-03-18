Финал Кубка России пройдет 22 мая 

Финальный матч Кубка России-2018/19 по футболу состоится 22 мая, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РПЛ в понедельник опубликовала даты матчей оставшихся туров весенней части чемпионата России, а также дату проведения финала Кубка России. Место проведения встречи пока не определено.
Полуфинальные матчи турнира, в которых московский "Локомотив" сыграет с "Ростовом" (Ростов-на-Дону), а екатеринбургский "Урал" — с тульским "Арсеналом", состоятся 3-4 апреля (первые) и 15-16 мая (ответные).