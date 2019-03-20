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В сборной Украины заскучали по изгнанному после переезда в Россию защитнику 

Lenta.ru + ещё 14 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка заявил, что ему не хватает защитника Ярослава Ракицкого, который не вызывается в национальную команду после перехода в санкт-петербургский «Зенит». Слова футболиста приводит Tribuna.com.
Коноплянка сказал, что связывался с Ракицким. Также он отметил, что знает его сильные качества как защитника, а также подчеркнул, что Ракицкий сам сделал свой выбор, перейдя в «Зенит».
«Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты», — заявил Коноплянка.
18 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что вопрос с вызовом Ракицкого закрыт. Также он отметил, что не контактировал с футболистом после его переезда в Россию.
Ракицкий в последний раз выступал за национальную сборную в октябре 2018 года, будучи игроком донецкого «Шахтера». В конце января 2019-го он перешел в «Зенит», и в скором времени его профиль пропал с сайта Федерации футбола Украины (ФФУ). Сам защитник пояснил, что осознавал, что его переход в российский клуб может иметь подобные последствия.
Спортсмен выступал за национальную команду с 2009 года. Он принял участие в 54 матчах и забил пять мячей.
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Футбол , Андрей Шевченко , Евгений Коноплянка , Зенит
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