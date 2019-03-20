В сборной Украины заскучали по изгнанному после переезда в Россию защитнику

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка заявил, что ему не хватает защитника Ярослава Ракицкого, который не вызывается в национальную команду после перехода в санкт-петербургский «Зенит» . Слова футболиста приводит Tribuna.com.

Коноплянка сказал, что связывался с Ракицким. Также он отметил, что знает его сильные качества как защитника, а также подчеркнул, что Ракицкий сам сделал свой выбор, перейдя в «Зенит».

«Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты», — заявил Коноплянка.

18 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что вопрос с вызовом Ракицкого закрыт. Также он отметил, что не контактировал с футболистом после его переезда в Россию.

Ракицкий в последний раз выступал за национальную сборную в октябре 2018 года, будучи игроком донецкого «Шахтера». В конце января 2019-го он перешел в «Зенит», и в скором времени его профиль пропал с сайта Федерации футбола Украины (ФФУ). Сам защитник пояснил, что осознавал, что его переход в российский клуб может иметь подобные последствия.

Спортсмен выступал за национальную команду с 2009 года. Он принял участие в 54 матчах и забил пять мячей.