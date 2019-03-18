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«Ростов» отдал в аренду Кьяртанссона 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: EPA
Футбольный клуб "Ростов" отпустил в краткосрочную аренду исландского нападающего Видара Кьяртанссона, который до конца сезона будет выступать за шведский "Хаммарбю". Более подробные условия сделки не сообщаются.
Кьяртанссон выступает за клуб из Ростова-на-Дону с лета 2018 года, куда он перешел из израильского "Маккаби". В "Ростове" исландец принял участие в 11 матчах, в которых он отметился двумя голами и одной голевой передачей.
Действующий контракт Кьяртанссона с ростовчанами действует до лета 2022 года.
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