«Ростов» отдал в аренду Кьяртанссона

Футбольный клуб "Ростов" отпустил в краткосрочную аренду исландского нападающего Видара Кьяртанссона, который до конца сезона будет выступать за шведский "Хаммарбю". Более подробные условия сделки не сообщаются.

Кьяртанссон выступает за клуб из Ростова-на-Дону с лета 2018 года, куда он перешел из израильского "Маккаби". В "Ростове" исландец принял участие в 11 матчах, в которых он отметился двумя голами и одной голевой передачей.

Действующий контракт Кьяртанссона с ростовчанами действует до лета 2022 года.