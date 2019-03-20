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Икер Касильяс продлил контракт с «Порту» 

Вести.Ru + ещё 21 2 часа назад
Фото: EPA
Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс продолжит выступать за португальский "Порту". 37-летний голкипер продлил контракт с "драконами" на один год.
Чемпион мира 2010 и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Икер Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Касильяс успел выиграл чемпионат и Кубок Португалии. Руководство клуба выразило желание продлить сотрудничество и предложило Икеру новый контракт.
Икер Касильяс на протяжении 16 лет выступал за мадридский "Реала". В 2015 году ему пришлось покинуть родной клуб, в составе которого он трижды выигрывал Лигу чемпионов и пять остановился чемпионом Испании.
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