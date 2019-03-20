Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»

Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс продолжит выступать за португальский "Порту". 37-летний голкипер продлил контракт с "драконами" на один год.

Чемпион мира 2010 и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Икер Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Касильяс успел выиграл чемпионат и Кубок Португалии. Руководство клуба выразило желание продлить сотрудничество и предложило Икеру новый контракт.