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Дюков и Колобков встретились со сборной России 

News.ru + ещё 19 3 часа назад
Фото: News.ru
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и министр спорта РФ Павел Колобков встретились со сборной России по футболу перед открытой тренировкой в Новогорске. Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта.
Сборная России проводит тренировочный сбор перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Российские футболисты сыграют против бельгийцев 21 марта. 24 марта сборная России проведёт матч против Казахстана.
Марио Фернандес опередил Барриоса в борьбе за звание лучшего игрока РПЛ, сообщал ранее News.ru.
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