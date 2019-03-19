Дюков и Колобков встретились со сборной России 

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и министр спорта РФ Павел Колобков встретились со сборной России по футболу перед открытой тренировкой в Новогорске. Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта.
Сборная России проводит тренировочный сбор перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Российские футболисты сыграют против бельгийцев 21 марта. 24 марта сборная России проведёт матч против Казахстана.
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