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Восемь футболистов сборной России сдали допинг-пробы 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Восемь игроков сборной России прошли процедуру сдачи допинг-проб, сообщает РИА "Новости".
В штаб национальной команды приехали сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 19 марта.
"Сегодня в 8.45 в сборную прибыли сотрудники РУСАДА в большом количестве. Восемь человек сдали допинг-тесты, все анализы сдали. На график работы это не влияет, все было в штатном режиме", — заявил врач сборной Эдуард Безуглов.
Подопечные Станислава Черчесова на базе в подмосковном Новогорске готовятся к перед отборочными матчами чемпионата Европы 2020 года против сборных Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).
Ранее сообщалось, что Зобнин перенесет операцию и не полетит на матч с Бельгией.
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