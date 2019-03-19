Восемь футболистов сборной России сдали допинг-пробы

Восемь игроков сборной России прошли процедуру сдачи допинг-проб, сообщает РИА "Новости"

В штаб национальной команды приехали сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 19 марта.

"Сегодня в 8.45 в сборную прибыли сотрудники РУСАДА в большом количестве. Восемь человек сдали допинг-тесты, все анализы сдали. На график работы это не влияет, все было в штатном режиме", — заявил врач сборной Эдуард Безуглов.

Подопечные Станислава Черчесова на базе в подмосковном Новогорске готовятся к перед отборочными матчами чемпионата Европы 2020 года против сборных Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

Ранее сообщалось, что Зобнин перенесет операцию и не полетит на матч с Бельгией.