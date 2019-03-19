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Кокорин отметил 28-й день рождения в СИЗО 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Александр Кокорин отметил день рождения в СИЗО, сообщает «360». Во вторник футболисту исполнилось 28 лет.
Адвокат спортсмена Андрей Ромашов рассказал, что администрация СИЗО позволила защитникам Кокорина принести в следственный изолятор по термосу с чаем и пирожные. Кроме того, футболисту разрешили свидание с женой.
Ромашов также рассказал, что Кокорин получил подарки от других заключенных и поздравления от сотрудников «Бутырки».
Ранее Александр Кокорин в разговоре с представителями Общественной наблюдательной комиссии выразил надежду, что родные в день его рождения передадут ему в СИЗО торт.
8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев, отмечая десятилетие своей дружбы, устроили две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин.
Сейчас футболисты, а также брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, находятся под арестом в СИЗО «Бутырка».
18 марта стало известно, что обвинительное заключение по уголовному делу передано для утверждения в прокуратуру Москвы.
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Футбол , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Андрей Ромашов , Александр Кокорин , Минтранс РФ , ФСИН
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