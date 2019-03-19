Кокорин отметил 28-й день рождения в СИЗО

Адвокат спортсмена Андрей Ромашов рассказал, что администрация СИЗО позволила защитникам Кокорина принести в следственный изолятор по термосу с чаем и пирожные. Кроме того, футболисту разрешили свидание с женой.

Ромашов также рассказал, что Кокорин получил подарки от других заключенных и поздравления от сотрудников «Бутырки».

Ранее Александр Кокорин в разговоре с представителями Общественной наблюдательной комиссии выразил надежду, что родные в день его рождения передадут ему в СИЗО торт.

8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев , отмечая десятилетие своей дружбы, устроили две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин

Сейчас футболисты, а также брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, находятся под арестом в СИЗО «Бутырка».

18 марта стало известно, что обвинительное заключение по уголовному делу передано для утверждения в прокуратуру Москвы.